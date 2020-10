Feuerwehr musste Kameraden aus Förderschnecke befreien

Gegen 11:30 Uhr führten in Kremsmünster ein 27-Jähriger und dessen 66-jähriger Vater Arbeiten an der Hackschnitzelheizungsanlage durch. Die beiden legten dabei die Förderschnecke vor dem Wohnhaus frei, um das Lager mit frischen Hackschnitzel befüllen zu können. Der 27-Jährige war gerade dabei, das zerkleinerte Brennholz einzufüllen als er aus bisher noch unbekannter Ursache mit einem Bein in die Förderschnecke geriet. Sein Vater eilte sofort zur Hilfe, lief in den Keller und schaltete die Anlage ab.

Besonders belastend war der Einsatz für die Kameraden der Feuerwehr Irndorf, da der Schwerverletzte auch Mitglied bei der Feuerwehr ist. Bild: FOTOKERSCHI.AT / FF IRNDORF

Der Sohn, der sich dabei unbestimmten Grades verletzte, konnte von der Feuerwehr mit einem hydraulischen Rettungsgerät befreit werden. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 10" in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen.