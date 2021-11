Experte: "Vieles wird falsch verstanden"

Zahlreiche Leserbriefe erreichen die OÖNachrichten jeden Tag. In der Wochenendausgabe stellte sich Tilman Königswieser das erste Mal den Fragen der OÖN-Leserschaft. Und seither ist die Zahl der Zuschriften noch einmal massiv angewachsen.

"Darf ich als ungeimpfter Elternteil mein Kind ins Spital begleiten?", "Warum lassen sich viele Junge nicht impfen?" und "Herr Königswieser ist der Frage ausgewichen" schrieben die Leserinnen und Leser. Tilman Königswieser ist ärztlicher Direktor des Salzkammergut-Klinikums und Mitglied des Landeskrisenstabs, er stellt sich noch einmal den Zuschriften der Leserinnen und Leser. Denn Covid-19 verunsichert, spaltet und belastet. Und das schon seit fast zwei Jahren. Der Dschungel an widersprüchlichen Informationen ist weitläufig und scheint undurchdringlich. Fake News und aus dem Zusammenhang gerissene Forschungsergebnisse werden zur gefährlichen Stolperfalle.

Frage 1

Darf ich als ungeimpfter Elternteil mein Kind ins Krankenhaus begleiten, wenn dieses einmal stationär aufgenommen werden sollte? Daniela Höller, per E-Mail

Bei uns im Salzkammergut Klinikum wird das so gehandhabt, dass ungeimpfte Eltern ihre Kinder sehr wohl begleiten dürfen. Wir ersuchen die Elternteile aber, einen negativen PCR-Test vorzuweisen. Wenn es um das Wohl des Kindes geht, ist es natürlich sehr wichtig, dass auch die Eltern im Spital dabei sind.

Sind die Eltern nicht gegen Covid-19 geimpft, müssen sie im Krankenhaus auf alle Fälle eine FFP2-Maske tragen. Eine zeitliche Begrenzung, wie lange sie bleiben dürfen, gibt es nicht. Sie dürfen auch mehrere Tage auf der Station bei ihrem Kind bleiben.

Frage 2

"Ich will mich nicht impfen lassen. Ich habe nach Brust- jetzt Lungenkrebs und eine Lebererkrankung. Man hört ja von Ärzten, dass das nicht ungefährlich ist, wenn man Vorerkrankungen hat." N. Gerlach, per E-Mail

Gerade bei schweren Vorerkrankungen ist eine Corona-Impfung umso wichtiger, sonst ist die Wahrscheinlichkeit, einen schweren Krankheitsverlauf zu haben, viel höher. Wenn Vorerkrankungen bestehen, ist es immer gut, mit einem Arzt des Vertrauens zu sprechen. Weil viele Argumente falsch verstanden werden.

Es gibt ganz wenige Erkrankungen, bei denen von einer Impfung abgeraten wird, etwa schwerste Allergien gegen den Impfstoff. Wir impfen ja auch Leute mit Immundefizienz, bei denen schwerer Antikörper aufgebaut werden, in der Hoffnung, dass sie dennoch einen Impfschutz aufbauen.

Frage 3

Da man nichts über die vielfach befürchteten Spätfolgen weiß, lassen sich viele junge, gesunde Menschen nicht impfen. Was sagen Sie dazu? Andrea Umdasch, Bad Leonfelden

Mehr als sieben Milliarden Mal wurde die Impfung bereits weltweit durchgeführt. Daher wissen wir schon sehr viel über vorhandene schwere Nebenwirkungen, und sie sind sehr selten. Die Impfung ist wirklich sehr sicher, wir haben gute Instrumente in unseren Koffern.

Viele Gerüchte halten sich hartnäckig. Etwa, dass die Impfung unfruchtbar macht. Davor fürchten sich gerade die Jüngeren am meisten. Diese Behauptung ist nicht nur schlichtweg falsch, sondern auch gefährlich. Sonst müssten ja auch Menschen, die eine Infektion durchgemacht haben, unfruchtbar werden.

Frage 4

"Dänemark rief das Ende der Epidemie aus, weil mit über 80 Prozent Impfquote Herdenimmunität erreicht wurde – aber jetzt steigen die Infektionszahlen wieder." Oswald Baumgartner, Linz

In vielen Ländern die mit einer hohen Durchimpfungsrate glänzten, hat man die Wichtigkeit des dritten Stichs wohl unterschätzt. Diese Auswirkungen sieht man jetzt, so auch in Dänemark. Aber die Gefahr ist mit einer hohen Durchimpfung wie dort natürlich nicht so dramatisch wie in einem Bundesland mit 60 Prozent Durchimpfung. Portugal hat eine Impfquote von 90 Prozent, auch dort steigen die Zahlen an, aber die Intensivstationen kommen mit der Situation zurecht. Wären 100 Prozent der Bevölkerung geimpft, hätten wir trotzdem Erkrankte, aber das Gesundheitssystem könnte besser damit umgehen.

Frage 5

"In der vergangenen Wochenendausgabe ist Herr Königswieser der Frage ausgewichen, warum Antikörper geimpfter Personen mehr zählten als Antikörper genesener Personen. Dass genesene Personen, die nachweislich Antikörper haben, vom öffentlichen Leben weggesperrt werden und geimpfte Personen, die nicht wissen, ob sie Antikörper haben, alle Freiheiten genießen, ist nicht nachvollziehbar." Susanne Bergmair-Russmann, Waldneukirchen

Wenn man Antikörper hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man gegen die Krankheit immun ist. Das ist bei den Genesenen und Geimpften gleich. Woher die Antikörper jetzt stammen, wird nicht unterschieden, doch wir wissen aus Studien, dass die Immunantwort von aus der Impfung entstandenen Antikörpern besser ist als jene, die von einer Infektion stammen. Der Grund, warum sich Menschen nach einer Genesung und ausreichend Antikörpern dennoch impfen lassen sollten, ist, weil sieben bis acht Monate nach dem Erstkontakt mit dem Virus die ersten schweren Durchbrüche auftauchen. So wie sich Geimpfte „boosten“ sollen, sollten sich eben auch Genesene zur Sicherheit impfen lassen.

Ihre Fragen

