"Es lässt sich nur erahnen, wie schlimm die Lage für Frauen ist"

Vor zehn Jahren unterzeichneten 34 Staaten, darunter auch Österreich, die Istanbul-Konvention. Das wichtigste Rechtsdokument zur Bekämpfung der Gewalt an Frauen. Eine Konvention, die derzeit besonders viel Gewicht hat.

"Viele Frauen verschweigen die Gewalt, die ihnen daheim angetan wird", sagt Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP). "Es lässt sich nur erahnen, wie schlimm die Lage für diese Frauen ist. Ihre toxischen Beziehungen wurden durch die Pandemie nur noch gefährlicher." Mittlerweile hat sich die Lage in den fünf oberösterreichischen Frauenhäusern wieder etwas entspannt. Die Nachfrage war während des ersten Lockdowns enorm.

"Aktuell betreuen wir 73 Frauen und 88 Kinder, unsere Auslastung liegt bei etwa 88 Prozent", sagt Margarethe Rackl, Geschäftsführerin des Linzer Frauenhauses. "Wenn wir 90 Prozent erreichen, wird es kritisch, dann können wir keine neuen Hilfesuchenden mehr aufnehmen." 4,5 Millionen Euro stellt das Sozialressort des Landes für den Ausbau des Gewaltschutzes bereit. Die Frauenhäuser in Steyr und Ried werden ausgebaut, in Braunau ist heuer der Spatenstich für ein sechstes Haus geplant. Zwei weitere sind in Vorbereitung: An der Bezirksgrenze von Freistadt und Perg und im Inneren Salzkammergut. Während das Braunauer Haus in einem Jahr fertig sein soll, soll Ende 2022 im Mühlviertel und dem Salzkammergut mit dem Bau begonnen werden.