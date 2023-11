Erstes Frauenhaus im Mühlviertel? "Standortsuche schwieriger als gedacht"

Sechs Millionen Euro soll das Frauenbudget des Landes Oberösterreich für 2024 ausmachen, wie Frauenreferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) am Dienstag mitteilte. Gegenüber heuer ist dies ein leichtes Plus von rund einer halben Million Euro.

Sechs Frauenhäuser gibt es

Neben wichtigen Initiativen und Kampagnen, die das Empowerment von Frauen und Mädchen stärken sollen, fließen rund vier Millionen Euro in den Betrieb der Schutzunterkünfte für Frauen und Kinder, die von Gewalt bedroht sind. Insgesamt gibt es sechs Frauenhäuser in Oberösterreich: in Linz, Wels und Steyr, in Ried und Braunau sowie in Vöcklabruck. Ein weißer Fleck auf der Landkarte ist das Mühlviertel. Die Abteilung Soziales des Landes Oberösterreich plant zwei weitere Häuser zu errichten: im Unteren Mühlviertel und im inneren Salzkammergut.

Zwei weitere sollen errichtet werden

Zeitliche Zielsetzung wollen Haberlander und die zuständige Abteilungsleiterin Cornelia Altreiter-Windsteiger aber nicht nennen. Denn: „Die Standortsuche gestaltet sich schwieriger als gedacht.“ Zum einen müssen die Anforderungen entsprechen: Öffis und Schulen müssen gut erreichbar sein, eine sichere Lage, denn ein Frauenhaus soll von außen nicht als solches erkennbar sein. Und dann müsse man sich auch mit den privaten Grundeigentümern einigen. Hier dürfte es sich spießen. In manchen Siedlungen seien „Bewohner in Sorge“, sollte dort ein Frauenhaus entstehen, sagt die Frauenreferentin. Für so ein sensibles Projekt brauche es jedenfalls das „Committment“ der jeweiligen Gemeinde. Gespräche seien jedenfalls im Laufen. „Wir sind zuversichtlich“, betont Haberlander.

In jedem Bezirk ein Angebot

Jedenfalls sei es das Ziel, in allen 18 Bezirken Oberösterreichs ein Angebot zu haben: entweder ein Frauenhaus oder eine Übergangswohnung. Solche Übergangswohnungen, die auch Platz für das Kind (und gegebenenfalls auch Haustiere) bieten sollen, sind in den Bezirken Eferding, Grieskirchen, Linz-Land, Rohrbach, Schärding und Wels-Land geplant. Insgesamt stehen landesweit derzeit 47 Frauen- und 80 Kinderplätze zur Verfügung. Sind die Planungen umgesetzt, kommen zusätzliche zwölf Frauenplätze und 24 Kinderplätze dazu. Mit Unterstützung des Bundes sollen von 2024 bis 2026 insgesamt 1,9 Millionen Euro in diese Projekte investiert werden.

Die Auslastung der Frauenhäuser betrage 80 Prozent, Aufnahmen sind 24 Stunden am Tag möglich. Zu Weihnachten erhöht sich leider die Nachfrage nach Schutzunterkünften.

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler