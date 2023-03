Elektrisierende Stars auf dem Autofrühling

"Die Autohändler können’s kaum erwarten, wieder mit Leuten zu reden", sagt Autofrühling-Präsident Michael Schmidt. "Die Schauräume sind mittlerweile oft leer, die Kundschaft wandert ins Internet ab." Da sei eine Motorshow wie der Autofrühling die beste Gelegenheit, mit Autobegeisterten wieder ins Gespräch zu kommen. "Ich habe selten so eine emotionale, extrem freudige Stimmung bei den Autohändlern des Autofrühlings erlebt wie jetzt", sagt Schmidt.

Linz schielt nach Ried

Dass die 51. Linzer Motorshow an diesem Wochenende ein Erfolg wird, davon ist der BMW-Händler überzeugt: "Die Automesse in Ried stimmt mich positiv!" Die Innviertler Ausstellung war ein riesiger Erfolg. Schmidt wäre mit 12.000 bis 15.000 Besuchern "überglücklich".

199 Neuwagen von 37 Marken sind an diesem Wochenende im Linzer Design Center zu sehen – 44 davon sind reine E-Autos (BEV). Wie der BMW XM und der ID. Buzz von VW. Beide Modelle sind die elektrisierenden Stars in Linz. Einerseits wegen des neuen, prickelnden wie charmanten Designs, andererseits wegen der jungen, starken Technik. Aber auch an den anderen Ständen erwarten die Besucher attraktive Neuheiten. Wobei freilich die Verbrenner noch immer in der Mehrheit sind. "Nicht jede Antriebsart passt für alle Bedürfnisse", sagt Autofrühling-Sprecher Ernest Wipplinger. Für den einen sei ein E-Auto die bessere Wahl, für den anderen ein Diesel.

OÖN verlosen einen Nissan

Neben den traditionellen Auto-Ständen informieren aber auch andere Aussteller über diverse Themen. Wie der Club Mobil über Behindertenumbauten oder die Keba, die Linz AG und die Energie AG über Lademöglichkeiten (Wallboxen) für daheim.

Einen Höhepunkt des Autofrühlings gibt’s am OÖN-Stand: Hier wird ein brandneuer Nissan Qashqai e-Power verlost.

51. Linzer Autofrühling

Der 51. Linzer Autofrühling lädt am Samstag, 18., und Sonntag, 19. März, in das Linzer Design Center. Die Öffnungszeiten: jeweils 9 bis 18 Uhr.

Die Eintrittspreise blieben im Vergleich zum Vorjahr gleich: Erwachsene 10 Euro (ermäßigt 8 Euro), Familien 20 Euro (2 Erwachsene, Kinder bis 15 Jahre; ermäßigt 16 Euro), Kinder 2 Euro (bis 15 Jahre), Behinderte 8 Euro (nur mit Ausweis).

Ermäßigten Eintritt gibt’s mit der OÖNcard, ÖAMTC- und ARBÖ-Gutscheinen sowie der 4youCard (JugendService OÖ).

