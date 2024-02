Einsatz am Dachstein: 28-Jähriger verletzte sich bei Skitour

Eine Ski-Tour auf den Hohen Dachstein (2995 Meter) hat für einen jungen Tschechen am Sonntag im Krankenhaus geendet. Der 28-Jährige war am Morgen mit vier Freunden vom Wiesberghaus (1872 Meter) zur sogenannten Rumpler-Runde aufgebrochen. Bei guten Bedingungen erreichte die Gruppe den Gipfel gegen Mittag und fuhr anschließend gemeinsam über den Hallstädter Gletscher in Richtung Simonyhütte ab.

Tourentipp aus dem Archiv: Die Rumplerrunde am Dachstein

Nach Sprung gestürzt

Dabei kam es in etwa 2240 Metern Seehöhe, nahe dem "Ebenseer Kreuz", zu einem folgenschweren Unfall: Der 28-Jährige sprang mit seinen Skiern über eine kleine Kuppe und kam dabei so unglücklich zu Sturz, dass er wegen starker Schmerzen nicht mehr weiterfahren konnte. Laut Polizei dürfte der junge Mann bereits eine Vorverletzung gehabt haben.

Bergretter versorgten den Tschechen an der Unfallstelle und brachten ihn mit dem Skiddo zu der auf 2205 Metern gelegenen Simonyhütte. Per Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Aus dem Archiv: Zwei Alpinistinnen aus Bergnot gerettet

Lokalisierung: Der Rettungshubschrauber landete im Bereich der Simonyhütte

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.