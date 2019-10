Ehrenamtspreis: Das sind die Bezirkssieger

Die Ehrenamts-Wahl von Sportland Oberösterreich, OÖNachrichten, Tips, TV1 und Life Radio ist entschieden: Auf nachrichten.at/ehrenamt konnte einmal täglich für die Sport-Helden des Landes abgestimmt werden. Insgesamt wurden mehr als 100.000 Stimmen für die 174 Kandidaten abgegeben. Die Gewinner werden bei einer großen Abschlussfeier am 30. Oktober in den Promenaden Galerien in Linz geehrt. Jeder Bezirkssieger erhält 1000 Euro, auf den Landessieger warten nochmals 1500 Euro.

Sie sind die Bezirkssieger

Bezirk Braunau:

1. Diermair Lukas

2. Lechner Franz

3. Schmalzl Klaus

Bezirk Eferding:

1. Schatzl Michael

2. Freimüller Fritz

3. Fasching Gerhard

Bezirk Freistadt:

1. Freudenthaler Michael

2. Posch Thomas

3. Nötstaller Hubert

Bezirk Gmunden:

1. Unterberger Tina

2. Kieninger Fritz

3. Scheucher Wilma

Bezirk Grieskirchen:

1. Rathmair Burghard

2. Flajs Verena

3. Freilinger Marianne

Bezirk Kirchdorf:

1. Steinkogler Gerhard

2. Lederer Siegfried

Linz:

1. Haderer Thomas

2. Kühr Martin

3. Thurn Solveig

Bezirk Linz-Land:

1. Stump Andrea

2. Holzleithner Walter

3. Ramsebner Christian

Bezirk Perg:

1. Paireder Alfred

2. Aistleitner Josef

3. Reindl Jürgen

Bezirk Ried:

1. Lindner Barbara

2. Oberndorfer Johann

3. Zinnöcker Günter

Bezirk Rohrbach:

1. Füchsl Katharina

2. Grims Magdalena

3. Pöschl Friedrich

Bezirk Schärding:

1. Breit Fabian

2. Angerer Klaus

3. Pöschl Gottfried

Bezirk Steyr:

1.Grünling Markus

2. Seimair Gerhard

3. Mayr Heinz

Bezirk Urfahr-Umgebung:

1. Pilz Josef

2. Hanl Walter

3. Steidl Lukas

Bezirk Vöcklabruck:

1. Schneeberger Mario

2. Libiseller Martin

3. Tidl Gerlinde

Wels:

1. Peneder Mario

2. Zemsauer Hermann

3. Binder Rudolf

Wels-Stadt:

1. Hintenaus Martin

