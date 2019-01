Drei Verletzte nach Kollision mit vier Autos

BEZIRK PERG. Weil eine 46-jährige Lenkerin zweimal auf die Gegenfahrbahn geriet, wurden drei Menschen verletzt.

Hubschrauber Christophorus 10 im Einsatz Bild: Schwarzl

Die Frau aus dem Bezirk Perg fuhr Freitagnachmittag gegen 14.20 Uhr mit ihrem Auto auf der B3 in Richtung Perg und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dabei touschierte sie seitlich mit dem Auto eines 50-jährigen Linzers. Der nachfolgende Pkw, gelenkt von einem 46-Jährigen aus dem Bezirk Perg kollidierte seitlich mit dem Auto der Unfallverursacherin, wodurch sie wiederum auf die Gegenfahrbahn gelangte und frontal mit dem Pkw eines 18-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Perg, zusammenstieß. Die 46-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber C10 in den Med Campus III geflogen. Der 18-Jährige und sein 17-jähriger Beifahrer wurden ebenfalls verletzt und in das UKH Linz gebracht.

