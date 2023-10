Keine Chance: Drei Kampfhunde bei tödlicher Attacke, nicht nur einer

Eine Woche nach der tödlichen Kampfhunde-Attacke auf eine Pensionistin in der Gemeinde Naarn konnte jetzt die 37-jährige Hundebesitzerin erstmals dazu befragt werden. Die Frau gab bei der Einvernahme an, dass sie mit drei Kampfhunden (Staffordshire Terriern) gleichzeitig Gassigehen war. Bisher wurde vermutet, dass sie nur mit einem Hund (Elmo) unterwegs war. Alle drei seinen angeleint gewesen. Elmo, jener Hund, der bereits eingeschläfert wurde, war ohne Beißkorb unterwegs, die beiden anderen hätten Beißkörbe umgehabt, sagt die zuständige Staatsanwältin Ulrike Breiteneder im Gespräch mit nachrichten.at. Am Unglücksort fanden die Ermittler einen abgestreiften Beißkorb.

Das spätere Opfer dürften sich den Hunden auf einem Feldweg von hinten genähert haben. Was dann geschah, sei zu schnell gegangen, die Hundebesitzerin könne sich nicht genau erinnern. Die Hunde liefen los und rissen ihre Besitzerin um. "Es werde noch Monate dauern, bis die technischen Untersuchungen abgeschlossen sind und Klarheit herrsche, wie viele Hunde an der Attacke direkt beteiligt waren", sagt Breiteneder. Gegen die Hundehalterin wird wegen grob fahrlässiger Tötung ermittelt, sagt die Staatsanwältin. Der Strafrahmen beträgt dabei bis zu drei Jahren Freiheitsentzug.

Autor Andreas Kremsner Redakteur Online Andreas Kremsner