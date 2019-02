"Diese Gala ist für uns ein Pflichttermin"

LINZ. Auch Oberösterreichs Spitzensportler tanzen heute bei der OÖN-Gala-Nacht des Sports.

Tischtennis-Ass Sofia Polcanova stimmte sich bei Konditormeister Leo Jindrak sowie dessen Sohn Leo junior auf die OÖN-Gala-Nacht ein. Bild: Alexander Schwarzl

Im wunderschönen Rahmen des Linzer Brucknerhauses ist heute ab 19 Uhr wieder der Sport zu Gast. Bei der OÖN-Gala-Nacht des Sports, präsentiert von der VKB-Bank, glänzen mit Toni Innauer und Felix Gottwald zwei Olympiasieger, der Festabend ist auch eine große Bühne für den oberösterreichischen Sport. "Diese Gala ist für uns ein Pflichttermin", sagen etwa die Weltklasse-Paddlerinnen Viktoria Schwarz und Ana Lehaci. Die beiden werden übrigens am Sonntag zum Trainingslager nach Australien aufbrechen.

Neben den beiden Linzerinnen sind heute eine Reihe heimischer Top-Athleten am Start. Skicross-Weltmeisterin Andrea Limbacher und Johnny Rohrweck kommen etwa direkt von den Titelkämpfen in den USA, Rad-Ass Lukas Pöstlberger hat schon einige Kilometer in den Beinen, und Sofia Polcanova kommt mit ihren Froschberg-Teamkolleginnen ins Brucknerhaus, um ihren Titel "Oberösterreichs Sportlerin des Jahres" zu feiern. Ebenfalls zu Gast sind unter anderem Sarah Lagger (Leichtathletik), David Brandl (Schwimmen) und Liu Jia (Tischtennis) sowie Paralympics-Sieger Walter Ablinger. Auch viele bekannte Größen vergangener Tage sind heute am Start. Von Hochsprung-Ass Sigrid Kirchmann bis hin zu Günther Weidlinger ist die Leichtathletik-Riege stark vertreten. Dazu sind viele bekannte Fußball-Größen am Ball: ÖFB-Präsident Leo Windtner Paul Gludovatz, Christian Mayrleb, Pepi Schicklgruber, Georg Zellhofer und Max Hagmayr verstärken die Mannschaft rund um die beiden Teamchefs Franco Foda und Andreas Herzog. Dazu kommen noch viele weitere bekannte Gesichter ...

Grafik: Das Programm für die OÖN-Gala-Nacht des Sports

