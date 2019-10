Die Kaltfront ist schon wieder Schnee von gestern

Die Freude war den Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen (HiWu) deutlich anzumerken. "Hinterstoder versinkt im Schnee. Ein weißer Teppich erstreckt sich bis zur Mittelstation", ließen die Bergbahnen ihre Fans mit einem Video auf Facebook gestern Vormittag wissen. Hier war allerdings der Wunsch der Vater des Gedankens.

Denn der Schnee, der in der Nacht auf gestern bis auf 1500 Meter Seehöhe herabfiel, schmolz bereits am Nachmittag rapide dahin. "Mehr als zehn Zentimeter fielen in Oberösterreich nirgendwo", sagt ZAMG-Meteorologe Josef Haslhofer. Es reichte dennoch, um das Land kurzfristig in Winterstimmung zu versetzen. Damit ist es bereits heute, Donnerstag, wieder vorbei.

Mit Hochdruckeinfluss steigen die Temperaturen– wenn auch nur langsam. Bei zehn Grad verbirgt sich das Flachland heute großteils unter einer dicken Nebeldecke, die erst am Freitag große Löcher bekommt. Dann steigen die Temperaturen auf bis zu 13 Grad, auf den Bergen scheint von früh bis spät die Sonne. "Das Wochenende wird leicht föhnig und bleibt weitgehend niederschlagsfrei", sagt Haslhofer. Nur im südlichen Bergland könnte es bei starkem Wind kurz tröpfeln. Die Temperaturen erreichen bei einem Mix aus Wolken und Sonnenschein bis zu 15 Grad.

Wechselhafte Woche

Ein neuerlicher Gruß vom Winter ist auch kommende Woche nicht in Sicht. "Aber auch leider keine schönen, warmen Tage, wie wir sie vom Oktober gewöhnt waren", sagt Haslhofer. Ab Montag kommt ein Störungseinfluss auf, die Wolken werden mehr, die Sonnenfenster weniger. Der Schnee auf den Bergen wird dann großteils wieder verschwunden sein. "Der Boden ist noch viel zu warm".

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at

