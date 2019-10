Die besten Leserfotos von "Hund und Katz"

Auch heuer haben viele Tierbesitzer Bilder ihrer Lieblinge für die OÖNachrichten-Aktion "Hund und Katz" eingeschickt, die auszugsweise in den Sommermonaten in den Lokalausgaben veröffentlicht wurden. Aus den fast 500 eingesandten Fotos wurden nun die besten ausgewählt und die Sieger Ende vergangener Woche in den Promenaden Galerien in Linz geehrt.

Die Bilder, die OÖN-Leser in den vergangenen Wochen und Monaten für die diesjährige Aktion "Hund und Katz" eingeschickt haben, sind im besten Sinne des Wortes tierisch gut. Die besten Schnappschüsse, vom Hund als Strandläufer bis zum Balanceakt einer Katze, wurden nun ausgezeichnet, und die Fotografen erhielten dafür Sachpreise von "Fressnapf".

