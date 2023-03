Deutscher Ski-Star Thomas Dreßen ruft zur Rettung des Kasbergs auf

2018 hat er die Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel gewonnen, wenige Wochen später blieb er auch in Kvitfjell siegreich. Zwei Siege in einer Saison waren in der Abfahrt bisher keinem Deutschen gelungen.

Fünf Jahre später geht es Thomas Dreßen aber nicht um "Rennen und Ergebnisse" wie er sagt. "Es geht um die Zukunft des Skisports in meiner Wahlheimat Oberösterreich".

In einem emotionalen Facebook-Posting ruft der 29-Jährige zur Rettung des Kasbergs auf. "In den letzten Jahren wurde viel Aufwand betrieben, der leider nicht den gewünschten Erfolg brachte und nun steht das Skigebiet vor dem Aus. Es liegen Konzepte für die Zukunft des Kasbergs vor, die ich auch so unterstützen würde und werde", schreibt der Weltcupsieger.

"Würde mich sehr traurig machen"

Der Kasberg sei ein essenzieller Bestandteil der Vorbereitung und Regeneration für seine Leidenschaft und seinen Beruf. "Ich habe mich bewusst für das Almtal als Wohnsitz entschieden, weil ich dort, wie in meiner Kindheit das Skigebiet direkt vor der Haustür habe."

Kleine Skigebiete seien Zubringer für die Großen. Als Beispiel nennt Dreßen Sölden. Würden diese „Kleinen“ wegbrechen und dadurch ein großer Teil des Nachwuchses, der dort das Skifahren lernt, würden das die großen Skigebiete spüren. "Es würde mich sehr traurig machen, wenn mein zukünftiger Nachwuchs seine ersten Schwünge nicht am Kasberg machen kann", schreibt Dreßen, dessen Frau im Sommer ihr erstes Kind erwartet.

Seit 2016 lebt Dreßen in Scharnstein, nun ruft er auf, "dass wir alle zusammenarbeiten, damit der Kasberg für alle bleibt."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Rettung Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.