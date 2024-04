Details nach Brand in Mehrparteienhaus im Innviertel: Mädchen (10) sprang aus dem Fenster

Wie die OÖNachrichten bereits gestern berichteten, war in einer Wohnung im Erdgeschoss des Hauses am späten Nachmittag Feuer ausgebrochen. Die Wohneinheit wurde durch die Flammen völlig zerstört. Rasch hatte sich im Stiegenhaus dichter Rauch ausgebreitet. Gegen 17.15 Uhr wurden die ersten Einsatzkräfte alarmiert. Eine Person war aus Angst aus dem Fenster gesprungen und wurde dabei verletzt - am Samstag wurde bekannt, dass es sich dabei um ein 10-jähriges Mädchen handelt.

Die BTF Energie AG und die Feuerwehren St.Pantaleon, Wildshut, Haigermoos, Ernsting und Ostermiething standen im Einsatz, um der Flammen Herr zu werden. Das Rote Kreuz und ein Kriseninterventionsteam übernahmen im Feuerwehrhaus in Trimmelkam die Betreuung der Betroffenen. Zudem wurden Tische und Feldbetten vorbereitet, so die Feuerwehr am Samstag.

Haus derzeit nicht bewohnbar

Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, doch das Wohnhaus ist derzeit wegen des Rauchschadens unbewohnbar. Intensive Belüftungsmaßnahmen wurden bereits durchgeführt. Die Gemeinde St. Pantaleon hat Notquartiere für die Betroffenen organisiert.

Insgesamt wurden 14 Bewohner wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen und Frakturen in Krankenhäuser nach Braunau und Salzburg gebracht.

Ersten Informationen zufolge könnte die Brandursache ein E-Scooter gewesen sein, der gerade an der Ladestation hing. Die Ermittlungen dazu laufen allerdings noch, so die Polizei am Samstag in einer Aussendung.

