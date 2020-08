Der Straßenmüll rund um den "Big-Mäc-Äquator"

400 Tonnen Müll landeten im Jahr 2018 achtlos weggeworfen auf und neben Oberösterreichs Landesstraßen. Das entspricht 66 Kilogramm Abfall pro Straßenkilometer. Der Aufwand, der betrieben wird, um diesem Müllberg Herr zu werden, ist enorm. 1,5 Millionen Euro beträgt der jährliche finanzielle Aufwand für die Straßenmeistereien in Oberösterreich. 35.000 Arbeitsstunden müssen sich die Mitarbeiter jedes Jahr als Müllsammler betätigen.

Auf dem höherrangigen Straßennetz ist das Problem noch massiver. Laut einer Statistik der Asfinag bleiben in Oberösterreich auf Autobahnen und Schnellstraßen jedes Jahr rund 1350 Tonnen achtlos weggeworfener Müll liegen. Vor allem in der direkten Umgebung von Fast-Food-Restaurants fällt viel Müll in Form von Getränkebechern und Essensschachteln auf und neben den Straßen an. Diese Gebiete nennen die Straßenmeistereien in Anspielung auf eine bekannte Schnellrestaurantkette "Big-Mäc-Äquator."

Kühlschränke und Batterien

Es ist aber nicht nur Alltagsmüll, der den Straßenmeistereien zu schaffen macht. Auch Autoreifen, Kühlschränke, Fahrzeugbatterien oder Lackdosen wurden bereits neben der Fahrbahn aufgefunden. Der Müll ist nicht nur eine Umweltbelastung. Er kann, wenn er direkt auf der Fahrbahn liegt, auch ein Risiko für den Verkehr darstellen.

Das Verkehrsressort des Landes und der oberösterreichische Landesabfallverband wollen nun mit einer Kampagne gegen die Vermüllung vorgehen. "Schilder und Transparente, die gegen die Vermüllung protestierende Tiere zeigen, werden Anfang September von den Straßenmeistereien aufgestellt", sagt Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP). Die Kampagne unter dem Titel "Wirf nix raus" solle "mehr Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umgebung schaffen", sagt Roland Wohlmuth, der Vorsitzende des Landesabfallverbandes. (hip)

