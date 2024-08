Der Hochsommer ist zurück: Alle suchen Abkühlung

Etwas schleppend war der Start, regnerisch und kühl das Frühjahr. Nun hat sich das Wetter aber auf ein sommerliches Niveau eingependelt und die Freibadsaison ist gut angelaufen. Auch heute wird laut Geosphere Austria traumhaftes Badewetter erwartet. Höchsttemperaturen zwischen 28 und 29 Grad und viel Sonnenschein verleiten zu einem Sprung ins kühle Nass. Am wärmsten wird es im Innviertel, erst am Abend werden vereinzelt Quellwolken über das südliche Bergland und das Mühlviertel ziehen.

142 Freibäder in Oberösterreich

142 Freibäder mit unterschiedlichsten Angeboten stehen den Oberösterreichern im Bundesland zur Verfügung. Der Großteil der Bäder zieht zur Mitte der Saison eine positive Zwischenbilanz. „Wir sind mit 14.600 Besuchern seit Saisonbeginn am 24. Mai sehr zufrieden“, sagt Sabrina Auböck vom Stadtamt Freistadt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 600 Badegästen. Der besucherstärkste Tag war der 19. Juni, an dem 1033 Menschen – darunter zahlreiche Schulklassen – ins „Moby Dick“ strömten.

Ähnlich ist die Lage im Erlebnisbad in Attersee am Attersee. Auch dort konnte mit 18.500 ein Besucherplus verzeichnet werden. Heuer komme außerdem erstmals ein Ticketautomat zum Einsatz, da es zunehmend schwierig werde, Mitarbeiter für den Kassenbereich zu finden, wie Bürgermeister Rudi Hemetsberger (Grüne) sagt. „Damit können wir den Betrieb in jedem Fall sicherstellen.“

Peyman Allahyari, der im Aqaro in Rohrbach-Berg arbeitet, schätzt die Saison bisher als sehr gut ein. „Wenn das Wetter passt“, kämen mehr als 500 Gäste pro Tag. In dieser Saison war am 27. Juli mit rund 800 Besuchern bisher am meisten los.

Sanierung verzögerte Start

Im Welser Welldorado-Freibad war nicht das kühle Wetter für den verspäteten Saisonauftakt verantwortlich. Weil die Sanierungsarbeiten im Mai noch in vollem Gange waren, konnte das Bad erst zum Monatsende am 30. öffnen. 2,5 Millionen Euro waren in die Außenflächen investiert worden, die mittlerweile von 50.700 Badegästen ausgiebig getestet wurden.

„Rund 2000 Gäste mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres zeigen, dass das neue Freibad sehr gut aufgenommen wird“, sagt Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FP). Er zeigt sich optimistisch, dass bei gleichbleibend hohen Besucherzahlen im August und September der fehlende Mai wettgemacht werden könne.

Nicht ganz so rosig läuft es heuer für das Stadtbad Steyr. Dort wird das Hallenbad saniert, weswegen nur rund halb so viele Besucher wie üblich verzeichnet wurden. Obwohl das Freibad weiterhin geöffnet hat, stehen weniger Parkplätze zur Verfügung. Außerdem sei die Baustelle gleich neben dem Eingangsbereich zur Außenanlage, das würde viele Besucher abschrecken, sagt Regina Wirleitner vom Stadtbad.

4547 Gäste an einem Tag

Der Besucherandrang in den Linzer Bädern (Parkbad, Biesenfeld, Schörgenhub und Hummelhof) ist laut der Pressesprecherin der Linz AG, Susanne Gillhofer, heuer knapp über dem Niveau des Vorjahres. In der laufenden Saison besuchten bisher rund 248.000 Menschen die Bäder.

„Den bisherigen Gäste-Spitzentag des Jahres gab es schon am 29. Juni 2024. Allein unser Parkbad verzeichnete an diesem Tag 4547 Badegäste“, sagt Gillhofer.

