"Der Auftritt im Wiener Rathaus ist ein Highlight"

Am 22. Juni brauchen die Mitglieder des Musikvereins Schönering einen langen Atem: Eine Stunde lang spielen sie vor dem Wiener Rathaus Marschmusik, während die Gäste beim 121. Oberösterreicher-Ball eintreffen. "Wir sind aber gut in Übung, das ist für uns kein Problem", sagt Obmann Peter Mayr.

Dem Verein aus Wilhering kommt heuer die Aufgabe zu, den traditionellen Empfang und die Eröffnung musikalisch mitzugestalten. "Als ich erzählt habe, dass wir vielleicht im Wiener Rathaus auftreten werden, waren die Kollegen im Verein sofort begeistert. Das ist ein Highlight für uns", sagt Mayr.

Eigene Wende für das Rathaus

Seit April proben die Musiker für ihren Einsatz in der Hauptstadt. "Für den Eröffnungs-Einmarsch im Ballsaal studieren wir eine eigene Wende-Figur ein, weil der Platz für eine große Wende nicht reicht", erklärt der Obmann.

Nach dem großen Auftritt ist der Abend zumindest für einen Teil der Schöneringer noch nicht vorbei: Ein kleines Ensemble spielt in einem Nebenraum oberösterreichische Tanzl-Musik. Auch sonst hat der Abend musikalisch viel zu bieten: Die St. Florianer Sängerknaben singen bei der Eröffnung, dazu tanzt das Ensemble "Silk Fluegge". Das Linzer Musicalensemble gestaltet eine Zwischen-Show, um Mitternacht gehört die Bühne der Band "The Rats Are Back" mit Eric Papilaya, Norbert Oberhauser und Volker Piesczek.

Die ganze Nacht erfüllen oberösterreichische Künstler und Ensembles als Kulturbotschafter das Wiener Rathaus mit Musik – beste Voraussetzungen also für eine durchtanzte Ballnacht für die 3000 Gäste, die bei der 121. Auflage der Traditionsveranstaltung erwartet werden. Für die Schöneringer stehen bis dahin noch einige Proben an, denn: "Vor Ort können wir es nicht mehr ausprobieren, es muss also alles vorab sitzen", sagt Obmann Peter Mayr.

Sichern Sie sich jetzt Karten für den Oberösterreicher-Ball unter oberoesterreicherball.at. Für Inhaber einer OÖNcard ist der Kartenpreis um 10 Euro ermäßigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Wilhering Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.