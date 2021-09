"Da hüpft das Herz in die Höhe"

Sprachlos, mit Tränen in den Augen und voller Stolz nahmen gestern Abend die "Ehrenamtlichen des Jahres 2021" ihre Trophäen entgegen. "Damit habe ich nicht gerechnet, ich bin überwältigt", sagt Martina Bruneder-Winter, die Siegerin aus Frankenmarkt, die in diesem Jahr mit 44.994 Online-Stimmen an der Spitze der Landessieger steht. "Ich habe selbst als Jugendliche erlebt, wie wichtig ein Sportverein ist. Daher wollte ich meine jahrelangen Erfahrungen weitergeben und meine Schützlinge in ihrer Leidenschaft stärken", sagt die Leichtathletin und blickt stolz auf ihre Trophäe, die sie nun zu ihrem Verein LCAV Jodl Packaging nach Hause bringen darf.

Ohne die tatkräftige Unterstützung der mehr als 200.000 Ehrenamtlichen im Sportbereich wäre ein Vereinsleben in Oberösterreich nicht möglich. Meist stehen sie nicht in der ersten Reihe und halten als Trainer, Kassiere, Platzwarte oder Obleute den Betrieb bei rund 6000 Sportstätten am Laufen. Daher stand der gestrige Abend im Olympiazentrum in Linz ganz im Zeichen des Ehrenamts.

Die Trophäen des Sportlandes Oberösterreich für die Ehrenamtlichen des Jahres 2021 Bild: cityfoto

Mehr als 200.000 Stimmen

Seit Mitte Juli hat sich das Sportland Oberösterreich in Kooperation mit den OÖNachrichten, den Tips, Life Radio und TV1 auf die Suche nach den Sporthelden des Jahres begeben. Für jeden Bezirk wurde ein Sieger gewählt, der mit einem Scheck über 1000 Euro belohnt wurde. Aus diesen 16 wurden drei Sieger auf Landesebene gekürt.

Insgesamt 209.500 Stimmen wurden im Zeitraum von 7. August bis 5. September online abgegeben – im Vergleich zur Stimmenabgabe des vergangenen Jahres sind dies doppelt so viele. Dieses Ergebnis freut besonders die Unterstützer der Ehrenamtswahl, allen voran Sportlandesrat Markus Achleitner (VP): "Die guten Seelen des Sports bekommen üblicherweise nicht die Plattform, die ihnen zusteht. Daher freut es mich umso mehr, dass wir sie bei dieser gelungenen Aktion vor den Vorhang holen können."

Vereine stärken nach Corona

Besonders in der Corona-Pandemie waren die Sportvereine vor Herausforderungen gestellt: Wie die OÖNachrichten gestern berichteten, haben österreichweit die Sportvereine ein Viertel ihrer Mitglieder verloren, daher müsse man dieser Krise entgegenwirken, sagt OÖN-Chefredakteur Gerald Mandlbauer: "Die Ehrenamtlichen übernehmen im Sport eine wichtige Schlüsselrolle, denn sie engagieren sich über das normale Maß hinaus."

Als Vertrauensperson und Trainer, der sich mit Herz und Seele engagiert, wird auch Mario Mairhofer von seiner Jugendmannschaft des SV Scharnstein bezeichnet. Während der Corona-Zeit hat er gemeinsam mit einem Trainer-Kollegen eine Lauf-Challenge ins Leben gerufen, bei der mehr als 10.000 Euro im Verein gesammelt wurden. Die gesamte Summe kam einem Jungen aus dem Ort zugute, der seit seiner Geburt an einem Herzfehler leidet. Für seine ehrenamtliche Tätigkeit wurde er mit 27.215 Stimmen und somit mit dem zweiten Platz der Landessieger belohnt. Bei der Preisverleihung war Mairhofer den Tränen nahe: "Ohne die Kinder und die zahlreichen Unterstützer wäre das alles nicht möglich gewesen. Alle haben mit vollem Eifer mitgefiebert, die Gemeinschaft im Verein ist das Allerschönste."

Die Landessiegerin mit den Unterstützern: Christof Bauer (TV1), Gerald Mandlbauer (OÖN), Alexandra Mittermayr (Tips), Markus Achleitner, Lorenz Cuturi (Wimmer Medien) und Christian Stögmüller (Life Radio) (v.l.n.r.) Bild: cityfoto

Weil sie durch den Sport den Gemeinschaftssinn fördern, nehmen die Ehrenamtlichen einen besonderen Stellenwert ein, freut sich Lorenz Cuturi, Vertreter des Medienhauses Wimmer Holding, über die Beteiligung an der Wahl. "Daher werden wir auch in den kommenden Jahren die Ehrenamtswahl wieder veranstalten", sagt Cuturi.

Über den dritten Platz bei den Landessiegern durfte sich Herbert Maier vom FC Gartner Edt in Wels freuen: "Die Erfolge der Kinder sind für mich die besonderen Momente", sagt Maier.

Doch auch bei den anderen 13 Bezirkssiegern überwog an diesem Abend die große Freude – egal, ob auf Landes- oder Bezirksebene: Gefeiert wurden gestern Abend alle Ehrenamtlichen – für ihr Engagement, ihren Fleiß und ihren Einsatz in zahlreichen Arbeitsstunden. "Es ist die Arbeit mit den Jugendlichen, die die größte Freude bereitet. Da hüpft das Herz in die Höhe", sagt Franz Hofer, Bezirkssieger aus Freistadt. Damit sprach er wohl allen Anwesenden aus der Seele.

Die Bezirkssieger

Braunau: Pascal Trauner, St. Peter bewegt

Eferding: Robert Webinger, USC Eferding

Freistadt: Franz Hofer, Sportunion Neumarkt

Gmunden: Mario Mairhofer, SV Scharnstein

Grieskirchen: Johann Hager, ÖTB TV Bad Schallerbach

Kirchdorf: Matthias Reischauer, Sportunion Kirchdorf

Linz: Gerhard Poglits, Askö Neue Heimat

Linz-Land: Sonja Bauer, Askö Wilhering

Perg: Franz Neuhauser, Union Bad Kreuzen

Ried: Franz Stopfner, Sportunion Taiskirchen

Rohrbach: Mario Leibetseder, GranitBiker Kleinzell

Schärding: Doris Fischer, ÖTB Taufkirchen

Steyr: Fritz Steinparz, LAC Amateure Steyr

Urfahr-Umgebung: Andreas Reitmeier, SV Hellmonsödt

Vöcklabruck: Martina Bruneder-Winter, LCAV Jodl Packaging

Wels: Herbert Maier, FC Gartner Edt

