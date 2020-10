Corona-Ampel: Oberösterreich und Salzburg sollen ganz rot werden

Während ganz Österreich darauf wartet, welche "lockdown-ähnlichen" Maßnahmen die Bundesregierung bald verkünden wird, tagt am Donnerstagnachmittag auch wieder die Corona-Ampel-Kommission.

OÖNachrichten-Informationen zufolge werden wegen der enorm gestiegenen Infektionszahlen sowohl Oberösterreich als auch Salzburg ganz auf Rot gestellt. Das heißt, alle 18 Städte und Bezirke in Oberösterreich werden dann auf der Corona-Ampel mit "sehr hohem Risiko" ausgewiesen.

Vor zwei Wochen war schon Wels-Stadt rot geworden, vorige Woche dann sechs weitere Bezirke - Rohrbach, Grieskirchen, Ried, Schärding, Gmunden und Vöcklabruck.

Auch die Bundeshauptstadt Wien wird auf Rot gestellt. So sieht es jedenfalls der vorab ausgearbeitete Vorschlag vor, der in der Kommissionssitzung diskutiert wird. Unklar ist noch, ob überhaupt ganz Österreich auf Rot gestellt wird.

Laut Vorschlag sollen 17 Regionen orange oder gelb bleiben bzw. wieder werden: Murau, Hollabrunn, Horn, Mistelbach, Scheibbs, Neusiedl am See, Güssing, Villach, Klagenfurt-Land, St. Veit, Spittal, Villach-Land, Feldkirchen, Reutte und drei Vorarlberger Regionen (hier gelten nicht mehr die Bezirksgrenzen). Jedenfalls wird kein Bezirk in Österreich mehr grün sein. Zuletzt waren es noch vier.

So sah die Corona-Ampel in der Vorwoche aus

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at