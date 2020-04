Breite Unterstützung für die Sanierung des Linzer Mariendoms

Die Linzer Bevölkerung kennt das Bild des eingerüsteten Kirchturms. Doch ganz eingerüstet ist die Spitze des Mariendoms im Zentrum der Landeshauptstadt nicht mehr. Denn das "Spitzerl" ist bereits saniert. Das bedeutet aber erst einen kleinen Schritt zur völligen Sanierung des prägnanten Kirchengebäudes.

Bis zu 14 Millionen Euro braucht es, um den Dom wieder in Glanz zu bringen. So viel ist für die laufende Renovierung veranschlagt. Die OÖNachrichten unterstützen die Aktion "Rettet den Dom". Die Hilfsbereitschaft ist jedenfalls groß: Zahlreiche große und kleine Spenden sind bereits eingegangen und an dieser Stelle werden einmal mehr eine Reihe der Unterstützer bildlich präsentiert.

Bis 2021 wird die obere Hälfte der Turmfassade renoviert. Allein dieser Bereich kostet 3,7 Millionen Euro. Insgesamt werden für die Sanierung in den nächsten zehn Jahren 13 bis 14 Millionen Euro notwendig sein. Doch genauso groß wie der Sanierungsbedarf ist auch die Hilfsbereitschaft der Oberösterreicher, die damit vor Augen führen, dass es ihnen wichtig ist, dass der Mariendom erfolgreich saniert und renoviert wird.

An einer neuen Linzer Sehenswürdigkeit wird gerade im Inneren des Domturms gearbeitet. Wie bereits berichtet, entsteht statt den mehr als 100 Jahre alten Holzleitern eine Wartungsstiege aus Stahl, die auch erstmals Besucherführungen zur Brüstung auf 112 Meter Höhe möglich macht.

"Diese Höhenführungen mit spektakulärem 360-Grad-Rundumblick über Linz werden heuer exklusiv unseren Turmpaten angeboten, die mit ihrer Patenschaft über eine Steinreihe die Sanierung des Mariendoms unterstützen", sagte Dommeister Clemens Pichler.

