Bodenverbrauch in Oberösterreich um zwei Drittel gestiegen

Ein vernichtendes Zeugnis in Sachen Bodenschutz stellt die Umweltschutzorganisation WWF dem Land Oberösterreich in einer aktuellen Analyse aus: Zwar seien alle Bundesländer von einer nachhaltigen Bodennutzung weit entfernt, in Oberösterreich aber sei der Bodenverbrauch 2022 im Vergleich zum Jahr davor am deutlichsten gestiegen. Im bundesweiten Vergleich bildet das Land ob der Enns laut WWF-Berechnungen das Schlusslicht.

Sechs Fußballfelder pro Tag

Der Bodenverbrauch sei hierzulande um mehr als zwei Drittel gestiegen – von 2,48 Hektar pro Tag im Jahr 2021 auf 4,25 Hektar pro Tag im Jahr 2022 – das entspricht etwa der Fläche von sechs Fußballfeldern. Zum Vergleich: Der bisherige Spitzenreiter Steiermark verbrauchte pro Tag 2,54 Hektar, an dritter Stelle steht Niederösterreich, wo der Bodenverbrauch 2022 auf 2,3 Hektar pro Tag gestiegen ist. Salzburg hingegen sank der Bodenverbrauch nach einem besonders hohen Wert 2021 im Jahr 2022 wieder auf 0,39 Hektar pro Tag.

"Mangelnde Regionalplanung"

Der hohe Anstieg in Oberösterreich liege unter anderem an der großflächigen Umwidmung von Grünland in Bauland in den vergangenen Jahren und an der mangelnden Regionalplanung, so der WWF. "Auch pro Kopf gerechnet hat sich Oberösterreich zum Bundesland mit dem stärksten Flächenfraß katapultiert. Allein die Betriebsflächen sind 2022 in Oberösterreich um sechs Quadratkilometer gewachsen", sagt WWF-Sprecher Simon Pories.

Bild: WWF

Mit einem Bodenverbrauch von durchschnittlich 12 Hektar pro Tag habe Österreich 2022 fast das Fünffache des Nachhaltigkeitsziels des Bundes verbaut: Im Programm der österreichischen Bundesregierung steht, dass der Bodenverbrauch bis 2030 auf 2,5 Hektar am Tag reduziert werden soll. Davon sei man weit entfernt, konstatiert der WWF.

Politik in der Verantwortung

Der Flächenfraß habe massive Folgen für Mensch und Natur. "Dennoch lassen die Bundesländer weiter Einkaufs- und Gewerbeparks auf der grünen Wiese zu – und das, obwohl tausende Hektar Leerstand ungenutzt bleiben und in vielen Gemeinden die Ortskerne veröden", kritisiert der WWF. Die Landesregierungen müssten die jeweiligen Raumordnungsgesetze massiv nachbessern und stärkeren Naturschutz verankern, lautet die Forderung der Umweltschützer.

