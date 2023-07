Bodenfraß als größte Gefahr für Versorgung mit heimischen Lebensmitteln

Jeden Tag gehen in Österreich rund elf Hektar an Boden verloren.

"Wenn wir weiter in diesem Tempo den Boden verbrauchen, dann wird es in Österreich in 200 Jahren keine Landwirtschaft" und auch keine eigene Versorgung mit Lebensmitteln mehr geben. Mit dieser düsteren Langzeitprognose legte der Chef der Österreichischen Hagelversicherung, Kurt Weinberger, gestern mit Wifo-Experten Franz Sinabell eine Studie zum fortschreitenden Bodenfraß vor.