Bei Haider Fußballturnier gingen die Wogen hoch

Beim Fußball-Hallenturnier für U16-Mannschaften in Haid gingen abseits des Sportlichen die Wogen hoch. Über die Geschehnisse im Zuge des drittletzten Spiels zwischen der SPG Schlüßlberg/Grieskirchen und dem Heimteam gehen die Ansichten der Beteiligten jedoch stark auseinander.

Der Behauptung von Schlüßlberg-Trainer Thomas Gugenberger, dass die Haider Nachwuchskicker beim Match auf die Zuschauerränge "stürmten und Eltern und Erwachsene bedrohten", widersprach Wolfgang Morawetz entschieden. "Da es unser letztes Spiel beim Adventturnier war, gingen die Burschen erst einmal in die Kabine", erklärt der Funktionär im OÖN-Gespräch und ergänzt, dass die 14- bis 15-Jährigen während der Partie immer wieder provoziert worden seien. Danach sei es auf der Tribüne zu "Wortgefechten und Handgreiflichkeiten mit angeheiterten Fans des Gegners" gekommen.

Vor Eintreffen der Polizei geschlichtet

Die Streithähne wurden schnellstmöglich getrennt, war die Angelegenheit beim Eintreffen der gerufenen Polizei bereits schon wieder erledigt. "Mir ist davon nichts bekannt. Es gab anscheinend keine Verletzten sowie Ordnungstrafen, ansonsten wäre eine Meldung der Kollegen gekommen", bestätigt eine Pressesprecherin der Polizei.

Der Veranstalter, der das Event normal zu Ende spielen ließ, distanziert sich dennoch vom Verhalten der Jugendlichen und kündigt ein Gespräch im Laufe der Woche an. "Da wird es Konsequenzen geben", betont Morawetz und stellt auch weitere Turniere grundsätzlich in Frage. "Die U16 ist das schwierigste Alter und es wird vermutlich unser letztes Turnier in dieser Alterskategorie sein", wurde der Sportliche Leiter im OÖN-Gespräch sehr deutlich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.