Autolenker starb bei Auffahrunfall auf der A1

Der 41-jährige Niederösterreicher fuhr gegen 5 Uhr mit seinem Pkw am ersten Fahrstreifen der A1, der Westautobahn, in Richtung Wien. Zur selben Zeit lenkte der 55-jährige rumänischer Staatsangehöriger aus Deutschland sein Fahrzeug in dieselbe Richtung. Aus noch ungeklärter Ursache prallte der 41-Jährige mit seinem Pkw gegen das vor ihm fahrenden Auto des Rumänen. Der Notarzt konnte nach Eintreffen nur noch den Tod des 55-Jährigen feststellen. Der 41-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Linz gebracht.