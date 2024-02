Auto überschlug sich nach Unfall: 3 Verletzte

Ein 60-jähriger Lenker aus dem Bezirk Braunau am Inn lenkte am gestrigen Montag gegen 18:19 Uhr seinen Pkw auf der L1039. Der Lenker kollidierte mit dem aus Richtung Dobl kommenden Fahrzeug, wodurch dieses rechts von der Fahrbahn in ein Feld abkam und sich überschlug .

Lesen sie auch: Schwerverletzter im Innviertel auf der Straße gefunden: Fahrerflucht vermutet

Da das Fahrzeug auf den Reifen zum Stehen kam, konnten der 29-jährige Lenker aus Linz und seine 27-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Linz, aus dem Auto aussteigen. Sie wurden durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus verbracht. Auch der 60-Jährige wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper