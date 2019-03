Aus Zirkus freigelassen: Acht Kamele irrten auf der B1 umher

TRAUN. Wohl in einem Akt aus Sabotage haben Unbekannte am späten Donnerstagabend acht Kamele und 14 weitere Kleintiere aus einem in Traun stationierten Zirkus "befreit". Die Tiere liefen auf die B1.

Die Kamele sind jetzt wieder in ihrem sicheren Gehege. (Symbolbild) Bild: (Volker Weihbold)

Man kann wohl von Glück sprechen, dass keinem der Zirkus-Tiere etwas zugestoßen ist: Insgesamt 22 Vierbeiner, darunter acht Kamele, entkamen am Donnerstag gegen 22:35 Uhr aus ihrem Quartier in Traun (Bezirk Linz-Land) und liefen auf die – auch zu dieser Uhrzeit noch – stark befahrene Wiener Bundesstraße.

Entkommen konnten sie, weil Unbekannte zwei Metallschellen des Zauns aufgezwängt und das Gehege geöffnet hatten. Der Zirkusdirektor und seine Mitarbeiter handelten rasch und richtig, so die Polizei. Sie hielten sofort den Verkehr auf der B1 an und konnten auf diese Weise Schlimmeres verhindern.

Polizei bittet um Hinweise

Etwa eine halbe Stunde dauerte es, bis die Kamele, das Lama und die 13 weiteren Tiere, wieder in ihr sicheres Gehege zurückgeführt werden konnten – alle unverletzt. Hinweise auf die Täter gibt es derzeit noch nicht. Es dürfte sich um die selben noch unbekannten Personen handeln, die in der Nacht auf Donnerstag gezielt zehn Reklametafeln des derzeit in Traun stationierten Zirkus zerschnitten haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, möge sich bei der Polizei Traun unter der Telefonnummer 059133 / 4130 melden.

Noch bis 17. März in der Stadt

Planmäßig ist der Zirkus zehn Tage lang in der Stadt und sollte noch bis 17. März auf der Wiese nahe dem Fastfood-Lokal Pizzamann in Traun gastieren. Vorstellung sind täglich um 16 Uhr vorgesehen, am Sonntag um 14:30 Uhr. Der Zirkusdirektor war vorerst für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Lokalisierung: Bis zur vielbefahrenen B1 hatten die Tiere nicht weit

