Aufmerksame Unfallzeugen identifizierten betrunkenen Lenker (27) in Wels

Zur Kollision zweier Pkw kam es am Mittwochabend um 17:30 Uhr beim Einbiegen auf die Bahnhofstraße. Ein Lenker hatte die Sperrlinie überfahren und prallte frontal in den Pkw eines 27-jährigen Irakers.

Im einbiegenden Auto saßen vier Personen, allesamt alkoholisiert, so die Polizei. Wer am Steuer des Unfallwagens saß, war zunächst unklar - die Vier gaben einen Mann an, der aber laut Zeugenaussagen nicht am Lenkrad gesessen war. Als Unfalllenker wurde von den Zeugen ein 27-jähriger Kroate identifiziert. Er hatte 1,44 Promille im Blut. Den Führerschein musste er vorläufig abgeben.

