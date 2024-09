Alkolenker (27) fuhr gegen Ampelanalage in Waizenkirchen

Zu dem Unfall kam es um 20:45 Uhr auf der Willersdorfer Gemeindestraße. Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen war mit einem Pkw samt schwerem Anhänger in Richtung Peuerbach unterwegs.

Eigenen Angaben zufolge kam es in der Ortschaft Aschach dann zu einem plötzlichen Reifenplatzer an seinem Auto. Der Lenker verlor deshalb offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte eine Ampelanlage samt Andreaskreuz am dortigen Bahnübergang.

Die verständigte Polizei führte einen Alkomattest durch - er ergab den hohen Wert von 2,02 Promille. Außerdem ist der 27-Jährige nicht im Besitz der Lenkberechtigung Klasse E, die für den schweren Anhänger nötig gewesen wäre. Er wird er BH Grieskirchen angezeigt.

