Auf der Suche nach den besten Bäckern und Konditoren

Die besten Bäcker und Konditoren aus Österreich, aber auch aus dem Ausland stellen sich mit ihren Produkten drei Tage lang einer Fachjury. "Die Back- und Süßwaren werden alle anonymisiert eingereicht, unsere Fachjuroren beurteilen einzig das Aussehen, die Konsistenz und den Geschmack der Produkte", sagt Leo Jindrak, Bundesinnungsmeister des Lebensmittelgewerbes.

900 Einreichungen vonseiten der Bäcker und 140 von den Konditoren wurden in diesem Jahr verzeichnet. "Bäckermeister aus ganz Österreich und Konditoren bewerten als Fachjuroren an drei Tagen die Produkte und geben Rückmeldung. Das Ziel ist dabei nicht, die Produkte miteinander zu vergleichen, jedes wird einzeln bewertet", sagt Katja Maier, Geschäftsführerin der Lebensmittelakademie des österreichischen Gewerbes. Ausgezeichnete Backwaren erhalten Medaillen in Gold, Silber oder Bronze. Die Gewinner werden im April bekannt gegeben.

Urteil der fachkundigen Jury

Worauf kommt es beim Brot genau an? Josef Schrott, Innungsmeister des Bundesverbands der Bäcker, schneidet ein Stück des Brotlaibs herunter: "Zunächst wird die Gestalt beurteilt, dann widmen wir uns dem Geruch. Zum Schluss probieren wir eine Schnitte und vergleichen, ob das Brot zu den Angaben und der Beschreibung der Einreichung passt." Die Bewertung erfolgt in einer Fachjury von mindestens drei Fachleuten.

Auch bei den Konditormeistern sind der Geschmack und die Beschaffenheit der Schokolade und Pralinen entscheidend. "Man muss objektiv bleiben und jede Praline einzeln bewerten. Es sind die Rohstoffe und die Verarbeitung, die für uns zählen", sagt Konditormeisterin Brigitta Schickmaier.

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger

