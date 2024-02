An diesem Wort erkennt man die Oberösterreicher, goi?

Es ist kurz, es ist knackig, es kommt leicht über die Lippen, es entschärft Feststellungen, es bittet um Zustimmung und freut sich über Bestätigung, manchmal hat es einen liebevollen Nachklang. Und selbst dem, der es sich abgewöhnen will, dem entfleucht es immer mal wieder ganz ungewollt. Am Satzende, ganz selbstverständlich, so tief ist es in uns verwurzelt. Drei kleine Buchstaben sind es, die uns ganz offensichtlich als Oberösterreicher entlarven: Goi.

Anlässlich des Tags der Muttersprache am 21. Februar haben wir die OÖN-Leserinnen und Leser nach ihrem liebsten Dialekt-Wort gefragt. Eine Vielzahl von Zuschriften hat die OÖN-Redaktion erreicht, darunter wahre Perlen, die die Vielfalt unseres Dialekts widerspiegeln:

Zwidawurzn (schlecht gelaunte Person)

Oiwei drawig (immer in Eile)

vawoadagid (schief, verformt)

netta (nur)

Suam (Idiot)

Zwei Bedeutungen von "goi"

Mag der oberösterreichische Dialekt auch noch so facettenreich sein, ein Wort wurde öfter genannt, als alle anderen: Goi. Kein Wunder, denn kaum ein Satzanhängsel ist so typisch für Oberösterreich wie dieses kleine Wort. "An dem Wort erkennt man gleich, ob jemand aus Oberösterreich ist", sagte Stephan Gaisbauer vom Stifterhaus Linz kürzlich in der OÖN-Dialektkolumne. Andernorts wird es meist "gel(t)", "gal", "gel" oder "gält" ausgesprochen, woran sich die eigentliche Bedeutung ableiten lässt, nämlich "gelten" – "es soll gelten".

Das Wörtchen "goi" tritt in zwei, sich oft nur in Nuancen unterscheidenden Bedeutungen auf, nämlich …

als Frage mit gleichzeitig erwarteter Zustimmung, beispielsweise "Du bist á derá Meinung, goi?" als "oder", zum Beispiel: "Er wohnt bei seiná Tánt, goi?"

Es lässt sich aber auch ganz alleinstehend verwenden, gerne auch in liebvoller Intonation, wenn man mit kleinen Kinder spricht oder Säuglinge im Arm wiegt: "Jo goi".

Wo das "goi" herkommt

Das englische Äquivalent zu "goi" ist übrigens die Phrase "isn’t it?". Das Wort "goi" stammt vom Althochdeutschen "geltan" ab – für vergelten, zahlen, geben, erstatten. Im eigentlichen Sinn ist eine Art Rückversicherung einer Abmachung damit gemeint – ob das, was ausgemacht ist, auch wirklich gilt. Da kann man sich ja nie ganz sicher sein, goi?

Autorin Judith Pointner