Amokdrohung in Garsten: Anrufer hatte estnische Nummer

Die Mittelschule wurde daraufhin von einem Großaufgebot der Polizei, darunter die Cobra und Einsatzeinheiten, evakuiert. „Die Schule ist leer und die Schüler sowie Lehrer einmal außer Gefahr“, gab Fulya Öncel von der Landespolizeidirektion Oberösterreich im OÖN-Gespräch bereits zu Mittag erste Entwarnung.

Polizeipräsenz am Dienstag

Zwei Stunden später sei der Einsatz laut Öncel abgeschlossen gewesen, in der Schule habe man keine gefährlichen oder verdächtigen Gegenstände gefunden. Die Schüler waren in der Zeit des Einsatzes gemeinsam mit dem Lehrpersonal – unter Bewachung durch die Polizei – in einer Sporthalle untergebracht und wurden mit Essen und Getränken versorgt.

Am Nachmittag wurden die Schüler, laut Polizeidirektion wieder ihren Eltern übergeben. Die Ermittlungen ergaben, das der Anrufer mit einer estnischen Nummer anrief. Schließlich gelte es zu klären, wer mit welcher Absicht den Anruf getätigt habe, teilte die Polizei weiter mit.

Am heutigen Dienstag werde aber der Schulbetrieb in Garsten normal aufgenommen, allerdings mit verstärkter Polizeipräsenz vor der Schule.

