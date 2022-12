Die Woche beginnt, wie die vergangene geendet hat: Im Flachland ist am Montag mit Hochnebel zu rechnen, im Mühlviertel und im südlichen Bergland sind vereinzelt Sonnenstunden möglich. "Am Nachmittag ziehen von Südwesten erneut Wolken auf, in der Nacht auf Dienstag sind Regen und Schneeregen möglich", sagt ZAMG-Meteorologin Liliane Hofer. In Lagen über 700 Meter ist auch leichter Schneefall möglich.

Am Dienstagmorgen bessern sich die Verhältnisse wieder, dank einer Störungszone ist es in weiten Landesteilen zeitweise sonnig. Am Nachmittag ziehen harmlose Wolken auf, durch den mäßigen Westwind wird es aber im Freien eher ungemütlich. Am Mittwoch wird die Wolkendecke dichter. Während es im Rest des Landes trocken bleibt, sind im südlichen Bergland Regen und ab einer Höhe von 600 bis 700 Metern Schneefall wahrscheinlich.

Am Donnerstag wird es noch einmal freundlicher mit einem Mix aus Sonnenschein und Wolken. Am Freitag könnte dann der erste richtige Wintereinbruch anstehen. "Derzeit sieht es in den Modellen so aus, als würde es in weiten Teilen des Landes schneien. Die Vorhersagegüte ist aber noch nicht sehr hoch, es bleibt also spannend", sagt Hofer.