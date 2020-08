Probeführerschein, Auto, Alkohol: 19-Jährige prallte gegen Baum

Der Unfall ereignete sich kurz vor Mitternacht in der Nacht auf Samstag von Burgkirchen kommend in Richtung Neukirchen an der Enknach. Die alkoholisierte Frau kam mit ihrem Wagen von rechts von der Fahrbahn ab, schlitterte mehr als 60 Meter den Straßengraben entlang und kollidierte schließlich frontal mit einem Baum. Die Lenkerin wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus nach Braunau eingeliefert.

Ein Alkotest ergab 1,62 Promille Alkohol im Blut. Den Führerschein musste die junge Frau abgeben. Das Fahrzeug ist ein Totalschaden.