Adventmärkte wird es heuer wohl nicht spielen

Noch sind sie nicht endgültig abgesagt, die Adventmärkte im Land, aber angesichts der aktuellen Corona-Rekordzahlen ist es für den Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) nur schwer vorstellbar, dass sich in drei Wochen die Situation so entspannt haben könnte, dass daran zu denken wäre.

Die Vorbereitungen für die Linzer Adventmärkte sind vorerst jedenfalls gestoppt, eine Hintertür der Hoffnung gibt es laut der zuständigen Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP) insofern, als am 6. Dezember eventuell doch noch geöffnet werden könnte. "Wir müssen abwarten, wie in drei Wochen die Zahlen im Detail aussehen." Zuerst einmal müsse man darauf warten, was heute genau in der Maßnahmenverordnung des Landes stehen werde, so Lang-Mayerhofer auf OÖN-Anfrage.

OÖ Heute: In einer Videobotschaft begründet der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) seine Entscheidung damit, dass zwar das Land Oberösterreich Christkindlmärkte zulasse, aber keine Speisen und Getränke konsumiert werden dürfen.

Ohne Konsumation ergebe alles wirtschaftlich keinen Sinn, bekam sie aber ebenso wie Bürgermeister Luger schon vorher von Marktbeschickern zu hören. Das geplante Konsumationsverbot von Speisen und Getränken stelle die Veranstaltung massiv in Frage. Übrigens sehen das auch die Markthändler so, weil durch die gastronomischen Angebote die Menschen auf die Märkte kommen würden. Man sei voneinander abhängig.

Grundsätzlich befürchtet Luger, dass sich die Situation nicht so schnell entschärfen wird. Er vermisst noch den großen Impf-Boom. (rgr)