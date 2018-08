Wölfe im Waldviertel beunruhigen Bevölkerung

BAD GROSSPERTHOLZ. Acht Schafe wurden in drei Tagen gerissen.

Der Wolf verunsichert nicht nur Nutztierhalter. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Innerhalb von drei Tagen wurde Georg Rauer, der Wolfsbeauftragte für Nieder- und Oberösterreich, in der Vorwoche dreimal ins obere Waldviertel gerufen. Unweit der oberösterreichischen Landesgrenze sind bei Bad Großpertholz insgesamt acht Schafe einem Raubtier zum Opfer gefallen. "Die Bissspuren deuten auf einen oder mehrere Wölfe. So viel kann man vor der DNA-Analyse bereits sagen", sagen Rauer und Jagdpächter Erich Hofer unisono.

Bereits seit Jahren wisse man von steigender Präsenz, immer häufiger werden Wild- und Nutztiere nachweislich zum Opfer der Raubtiere. Der Unmut der Bevölkerung gegenüber dem Räuber wächst, der nicht bejagt werden darf, weil er unter Schutz steht.

"Schutzstatus überdenken"

Oberösterreichs Agrarlandesrat Max Hiegelsberger will nun offen über die aktive Bestandsreduktion diskutieren: "Auffällige Wölfe müssen entnommen werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Wir müssen den Schutzstatus des Wolfes in der EU überdenken." Wolfsanwalt Rauer sieht das anders. "Die tatsächliche Gefahr für den Menschen steht nicht in Relation zur Angst, die vorherrscht." Betroffene Nutztierhalter wenden sich meist an die Jägerschaft, obwohl diese keine Zuständigkeit für Wölfe hat. Der Bezirksjägermeister setzt dann den Wolfsbeauftragten in Kenntnis. Dieser muss aus dem Wiener Zentralraum anreisen und DNA-Proben entnehmen. Erst danach wird die Tierkadaverentsorgung kontaktiert. Bis die Labor-Ergebnisse vorliegen, dauert es mindestens sieben bis zehn Werktage.

Das ganze Prozedere müsse effizienter werden, fordern Betroffene. So wäre es besser, wenn es mehr als nur einen Wolf-Sachverständigen in Niederösterreich geben würde. So wäre ein Experte rascher vor Ort und die getöteten Tiere würden nicht so lange auf der Weide liegen, sagt Jagdpächter Hofer.

"Der Gestank ist bestialisch"

Im Fall von Bad Großpertholz dauerte es bis gestern Abend, bis die fünf Kadaver des jüngsten Risses entsorgt wurden – also mehr als 110 Stunden nach dem Tod der Tiere. "Das kann so nicht sein. Der Gestank ist bestialisch", sagt Schafhalter Johann Prinz. Eigenhändig mussten die gerissenen Schafe geborgen und in Säcken gelagert werden. Eine finanzielle Entschädigung erhalten die Schafbesitzer erst dann, wenn im Labor der DNA-Nachweis vorliegt, dass ein Wolf der Übeltäter war.

