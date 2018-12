Mann (49) trennte sich mit Kreissäge drei Finger ab

LIEBENAU. Weil sich ein 49-Jähriger am Donnerstag gegen 15:00 Uhr beim Zuschneiden einer Holzplatte den linken Zeige-, Mittel- und Ringfinger abgetrennt hatte, wurde der Mühlviertler mit dem Rettungshubschrauber in den Med Campus III nach Linz gebracht.

Bereits Donnerstagmittag ereignete sich ein zweiter Arbeitsunfall. In Rüstorf (Bezirk Vöcklabruck) verletzte sich ein 57-jähriger Mann dabei gegen 11:45 Uhr bei Forstarbeiten so schwer, dass er in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht werden musste.

