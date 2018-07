Konkurrenz für Flughafen Linz: Budweis will im Mai 2020 starten

LINZ/BUDWEIS. Der südböhmische Flughafen wird ausgebaut: Linien- und Charterflugbetrieb sind ab Mai 2020 geplant. Das kann zu einem weiteren Problem für den Flughafen Linz werden.

Die 13.000-Einwohner-Stadt Krumau allein verzeichnet mehr als eine Million Touristen pro Jahr. Schloss Frauenberg (Hluboká nad Vltavou) und die südböhmische Kreishauptstadt Budweis sind ebenfalls Attraktionen ersten Rangs.

Ab 2020 wird Südböhmen einen eigenen Flughafen haben. „Am 1. Mai 2020 hebt der erste Passagierflieger am Flughafen Südböhmen-Budweis ab“, sagt der Bad Leonfeldner Dieter Pammer.

Der 46-jährige ist seit 1. Juli Airline Marketing Manager des Flughafens Budweis. Pammer hat viel Erfahrung in der Branche. Nach Stationen bei Touropa, Aero Llyod und flyniki war er von 2005 bis 2014 Airline Marketing Manager des Flughafens Linz. Zuletzt war Pammer Marketingchef bei ETI.

Gespräche mit Fluglinien, die Budweis anfliegen sollen, laufen bereits, sagt Pammer im OÖN-Gespräch: „Wir sind gerade dabei, Partner zu akquirieren.“ Der Fokus liege auf Billigfluglinien und Ferienflügen.

Das Ziel für die ersten Jahre hat man in Budweis vorsichtig angesetzt. 80.000 Passagiere pro Jahr will man befördern. Zum Vergleich: In Wien-Schwechat starten und landen jährlich 24 Millionen Passagiere, am Flughafen Salzburg rund 1,9 Millionen, am Flughafen Linz-Hörsching 400.000 Passagiere.

Für den ohnehin mit Frequenzproblemen kämpfenden Flughafen Linz kann der Flughafen Budweis dennoch ein weiteres Problem werden - nachdem die AUA erst vergangene Woche bekannt gegeben hatte, im Herbst die Zubringer-Verbindung Linz-Wien gänzlich einzustellen.

Konkurrenz zu Linz ist Budweis nicht zuletzt deshalb, weil sich der Flughafen Linz als „Heimatflughafen für Südostbayern, Südböhmen, Oberösterreich und den Westen Niederösterreichs“ definiert. Flughafen-Linz-Marketingchef Ingo Hagedorm sieht in erster Linie einen Wettbewerb um den südböhmischen Markt, der sich derzeit auf Prag und Linz aufteilen würde. „Wir denken aber, dass wir mit unserem Flugangebot auch weiterhin bei südböhmischen Gästen punkten können“, sagt er im OÖN-Gespäch.

Härter werden dürfte auch der Kampf um die Billigfluglinien. „Wir werden bei den Flughafengebühren deutlich unter den deutschen und österreichischen Flughäfen liegen“, sagt Budweis-Manager Pammer. „Und der Preiskampf entscheidet sich am Boden. In der Luft kann man als Fluglinie kaum noch günstiger werden als jetzt.“ Auch bei den Parkmöglichkeiten am Flughafen will Budweis für Fluggäste sehr attraktive Angebote schnüren.

„Low-Cost-Airlines brauchen eine hohes Passagieraufkommen“, sagt Linz-Manager Hagedorn. „Inwieweit Budweis das erfüllen kann, kann ich nicht beurteilen.“

Eine Herausforderung für Budweis ist noch die Verkehrsverbindung auf tschechischer Seite. Für die 95 Straßen-Kilometer von Linz nach Budweis braucht man derzeit laut Routenplaner rund 80 Minuten. Doch die Regierung in Prag hat angekündigt, bis 2024 die Autobahnlücke zwischen Budweis und der österreichischen Grenze zu schließen, was die Fahrtzeit deutlich verringern würde.

Momentan wird der Flughafen Budweis für die private Luftfahrt (Geschäftsreisende, Privat-Flugzeuge etc.) genutzt. „Bis auf das Passagierterminal, das derzeit gebaut wird, ist für den Linienflugverkehr aber schon alles vorhanden“, sagt Pammer.

Pläne für einen Ausbau des einstigen Militärflughafens Budweis gibt es schon länger. 2008 hatten der Kreis Südböhmen und die Stadt Budweis das Gelände vom tschechischen Militär übernommen. Ursprünglich wollte man die 300 Hektar große Luftfahrtanlage mit Hilfe von EU-Mitteln um 40 Millionen Euro zu einem Flughafen für jährlich 600.000 Passagiere erweitern. Nachdem Brüssel 2012 die Förderung gestrichen hatte, wurde das Projekt auf die nunmehrige Dimension (Kosten: 15,7 Millionen Euro) reduziert. „Aufgrund der Größe des Areals besteht allerdings immer die Möglichkeit auszubauen“, sagt Pammer.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema