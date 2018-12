Kamin geriet in Brand: 16-jähriges Mädchen rettete seine Geschwister

KRONSTORF. Als beim Einheizen in einem Bauernhof in Kronstorf ein Kamin und später eine Decke in Brand gerieten, handelte eine 16-Jährige geistesgegenwärtig: Sie verständigte ihre Eltern und brachte ihre drei kleinen Geschwister in Sicherheit.

Drei Feuerwehren bei Zimmerbrand in Kronstorf im Einsatz Bild: laumat

Die 16-Jährige hatte in ihrem Zimmer eingeheizt. Sie war mit ihrer Schwester (7) und ihrem Bruder (8) alleine. Der Vater arbeitete auf dem Christkindlmarkt in Steyr, wo er einen Punschstand betreibt, auch die Mutter war gerade kurz dort. „Plötzlich bemerkte meine Tochter starken Rauch und rief mich an“, berichtet der Vater im OÖN-Gespräch. Die Mutter fuhr sofort nach Hause und verständigte die Feuerwehr.

Doch in der Zwischenzeit hatten im Nebenraum eine Coach und mehrere Kartons in dem alten Haus Feuer gefangen. Das Mädchen reagiert geistesgegenwärtig und brachte sofort seine zwei Geschwister aus dem Haus. Auch seine drei Hunde konnte das Mädchen retten. Draußen warteten sie auf die Eltern und die Einsatzkräfte. Die drei Feuerwehren aus Kronstorf, Hargelsberg und Dietach brachten das Feuer rasch unter Kontrolle. Um auch die oberen Geschoße begutachten zu können, wurde die alte Holztramdecke abgestützt. Bis zur Klärung der Brandursache wurde das Haus gesperrt. Verletzt wurde niemand. Die Familie kam bei Verwandten unter: Vater, Mutter und die zwei kleinen Geschwisten übernachteten bei Verwandten, die 16-Jährige und ihr Bruder (20), der zu dem Zeitpunkt nicht im Haus war, schliefen bei einem Freund.

Am Freitag Früh war der gröbste Schock wieder überwunden, sagt der Vater: „Wir sind stolz, dass unsere Tochter so schnell und richtig reagiert hat.“ Er ist froh, dass außer einem Sachschaden nicht viel passiert ist: „Wir hoffen, bald wieder in das Haus einziehen zu können.

