Humorvoller Protest gegen selbst ernannte Linzer Bürgerwehr

LINZ. Auch auf Facebook formiert sich Widerstand gegen die "Vikings Security Austria Division Linz". Zudem überprüft der Verfassungsschutz die Gruppe, die Freiwillige für Patrouillen durch Linz sucht.

Eine breite Front der Ablehnung gibt es gegen jene Gruppe, die sich "Vikings Security Austria Division Linz" nennt und via Facebook-Aufruf Freiwillige sucht, die am kommenden Samstag als selbst ernannte Bürgerwehr ab zwölf Uhr mittags durch Linz patrouillieren sollen.

Dabei könnte die selbsternannte Bürgerwehr unerwartete Gesellschaft bekommen und zwar nicht nur von der Polizei, die wie angekündigt kontrollieren will. Auf Facebook kämpft die Seite "Fanklub Vikings Security Austria" mit Mitteln der humorvollen Überzeichnung gegen die geplanten Aktivitäten der Gruppierung.

"Wir begleiten unsere Helden am kommenden Wochenende bei ihrer Patrouille durch Linz. Sei auch du dabei, like unsere Seite und hilf so der wohl süßesten Bürgerwehr dieses Planeten", kündigten die Macher der Satire-Seite an.

Ein weiteres Posting zeigt Mitglieder in Vikings-Jacken in einer Unterführung, die offenbar abgesperrt wurde. "Unsere Vikings stießen bei ihrer letzten Patrouille auf unerwartete Barrieren, kommendes Wochenende sollte es dann aber klappen", heißt es dazu augenzwinkernd.

Ebenfalls auf Facebook haben die Verantwortlichen der Vikings Security Austria erstmals auf Medienanfragen reagiert. In einem längeren Statement stellten sie Anknüpfungpunkte mit dem rechten Milieu in Abrede. "In unseren Reihen befinden sich Freiwillige aller möglichen Nationalitäten und Teints. Allen gemeinsam ist der Wunsch zur Sicherheit auf unseren Straßen beizutragen", heißt es in der Anfragebeantwortung für den Kurier.

Auch eine Verbindung mit den Identitären wird verneint: "Wenn jemand unserer Aktivisten Verbindungen zur Identitären Bewegung hat, dann ausschließlich privat, ohne unsere Zustimmung oder Ablehnung". Jener Mann, der sich auf Facebook als Chef der Gruppierung bezeichnet, zeigte sich in dem sozialen Netzwerk in der Vergangenheit etwa erfreut über den Freispruch im Identitären-Prozess.

"Linz ist sicher, die Polizei leistet gute Arbeit"

"Linz ist sicher, die Polizei leistet gute Arbeit. Wir brauchen keine sogenannte Bürgerwehr", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP). Er strebt eine gemeinsame Erklärung aller Stadtparteien gegen diese Umtriebe an. "Wahre Zivilcourage zeigt sich im Aufstehen gegen solche Versuche, die Gesellschaft auseinanderzudividieren", sagt Luger. Die Unterstützung der FPÖ ist ihm sicher. "Eine Bürgerwehr brächte mehr Schaden als Nutzen", sagt FP-Chef Vizebürgermeister Detlef Wimmer, der auch Sicherheitsreferent der Stadt ist. "Verbrechensbekämpfung ist zentrale Aufgabe der Polizei", unterstützt würde sie in Linz durch den Ordnungsdienst. Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, könne das in vielen Bereichen tun, aber die Polizei gehöre nicht dazu. Nicht umsonst "ist bei der Polizei eine jahrelange Ausbildung nötig, um in brenzligen Situationen richtig reagieren zu können", sagt Wimmer.

Landesregierung diskutierte

Auch VP-Obmann Bernhard Baier erklärt der Bürgerwehr "eine deutliche Absage". Allerdings müsse die Polizei durch zusätzliche Beamte gestärkt werden, damit "das subjektive Sicherheitsgefühl" der Linzer steige. Dann würden derartige Formen der Selbstjustiz im Keim erstickt.

Auch in der gestrigen Sitzung der Landesregierung waren die Aktivitäten der "Vikings Security Austria Division Linz" ein Thema. SP-Landesvorsitzende Birgit Gerstorfer forderte die rasche Einberufung des Landessicherheitsrats. Schließlich kamen die Regierungsmitglieder überein, als ersten Schritt kommenden Montag Vertreter der Polizei einzuladen und deren Einschätzung der Sachlage einzuholen.

Ob dann die "Vikings" bereits in Fünfer-Gruppen durch Linz patrouilliert sind, bleibt abzuwarten. Das Landesamt für Verfassungsschutz überprüft die Gruppe, wie deren Aktivitäten im Netz. Auch die Ankündigung der Polizei, die selbsternannten Ordnungshüter anzuhalten und deren Daten aufzunehmen, könnte abschreckend wirken.

In Bayern seien die "Vikings" seit März aktiv, sagte ein Sprecher des dortigen Verfassungsschutzes. Die Gruppe präsentiere sich in martialischer Inszenierung und mit grundsätzlicher Affinität zu Gewalt. (eda)

Organisiert wie Motorradclub

Die neu in Erscheinung getretene Gruppe "Vikings Security Austria", die in Linz als selbst ernannte Bürgerwehr "Patrouillen" plant, versucht sich offensichtlich nach der Art und Weise von unpolitischen Motorradclubs zu organisieren. Das beginnt bei der Kleidung und geht mit der Organisationsweise von der Führungsebene abwärts weiter, wie Einträge der Gruppe auf Facebook zeigen.

Die oberste, "nationale" Ebene bilden ein Präsident und dessen Vize sowie ein sogenannter "Sergeant at Arms", der für die innere Disziplin und Ausrüstung verantwortlich ist. Dazu kommt noch ein sogenannter Secretary, also Schriftführer. Alle Begriffe stammen aus der Motorradclubszene. Unter dieser Führungsebene will die Gruppe "Divisionen" in Bundesländern aufbauen, die wiederum - ebenso nach dem Vorbild von Motorradclubs - aus einzelnen "Chaptern", also Ortsgruppen, bestehen sollen.

Mitglied kann man bei den selbst ernannten Ordnungshütern nur nach einer "Prospect"-Phase werden. Auch das ist bei Motorradclubs der Fall. "Prospect wird man durch 2-3 mal Streife laufen mit einem 'Leader' (Chapterchef, Anm.)", heißt es in einem Online-Eintrag der Gruppe. Wenn der Prospect nach dem Geschmack der Mitglieder ist und "derjenige bezüglich Verhalten und Carakter zur Truppe passte", kann er nach Vorschlag seines Chapter-Chefs nach dem Okay des Divisionsleaders zum Vollmitglied werden. Erst dann "darf" ein Mitglied das dreiteilige Rückenemblem samt Logo tragen. Auch das haben sich die "Vikings" von der Motorradszene abgeschaut. Prospects dürfen zuvor nur den Schriftzug, nicht aber das Logo der Gruppe tragen. Unterstützer dürfen nur "Supporter"-Kleidung tragen.

Online ist die Gruppe, die martialisch auftritt und vom Verfassungsschutz beobachtet wird, in Österreich erstmals im August aufgetaucht. Unklar ist die Mitgliederzahl, die aber nicht allzu hoch sein dürfte. Auf Facebook-Bildern sind nur wenige Personen von hinten zu sehen. Facebook-Profilbild der vier bisher auf Facebook in Erscheinung getretenen Ableger in Wien, Linz, Graz und Salzburg ist ein abstrakter Adler. Die Flügel deuten farblich die alte deutsche Reichsflagge (schwarz-weiß-rot) an. In sozialen Medien wirbt man um Mitglieder, das Vorhaben wird als "Guter Zweck" beworben.

