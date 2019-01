Eingeschneit auf dem Dachstein

HALLSTATT. Während die Feuerwehren im ganzen Land im Dauereinsatz sind, ist es für eine deutsche Familie im Wiesberghaus auf dem Dachstein ziemlich ruhig geworden. Seit sieben Tagen kann sie von der Hütte hoch über Hallstatt wegen des schlechten Wetters und der Lawinengefahr nicht mehr absteigen.

Das Wiesberghaus am Montagnachmittag. Bis zu drei Meter Schnee liegen derzeit in 1881 Meter Seehöhe. Bild: Wiesberghaus

Für Theo Unkel haben sich die Weihnachtsferien verlängert. Zuerst um einen Tag. Dann waren es zwei. Und wahrscheinlich werden es acht werden, an denen der 17-Jährige in seiner Schule in Ludwigsburg (Baden-Württemberg) fehlt. Bis dahin addiert er statt der Zahlen die dicken Schneeflocken, die der Wind gegen die Fensterscheiben des Wiesberghauses treibt.

Vergangenen Donnerstag ist Theo mit seinen Eltern und seinem Bruder vom Echerntal in Hallstatt aufgebrochen. Zwei Tage lang wollten sie Idylle und Ruhe auf dem Dachstein-Plateau genießen.

Mit Schneeschuhen unter den Füßen folgte die Familie den Spuren, die Hüttenwirtin Renate Kritzinger wenige Minuten zuvor angelegt hatte. "Ich habe eine Gruppe ins Tal begleitet, weil sie sich unsicher waren, ob sie wegen des Schnees den Weg finden. Eigentlich wollte ich so bald wie möglich wieder hinauf", sagt sie. Doch dann verschärfte sich die Lawinensituation.

Wie sieht es vor Ihrer Haustüre aus? Schicken Sie uns Ihre Schneefotos - per E-Mail an online@nachrichten.at oder via WhatsApp! Die besten Bilder werden in unserer Fotogalerie veröffentlicht.

Stricken und Karten spielen

Lawinenwarnstufe vier, keine Sicht und starker Schneefall sind auch die Gründe, warum Theo und seine Familie seit mittlerweile sieben Tagen vor dem wärmenden Kamin in 1881 Meter Seehöhe sitzen. Gemeinsam mit Kritzingers Tochter Teresa, der emsigen Hüttenköchin und einem fleißigen Mitarbeiter.

"Die Mama hat schon einen Schal gestrickt, und jetzt sind ein Paar Socken dran", sagt Theo. Und wenn sie die Handarbeit ruhen lässt, wird Karten gespielt, gelesen und gemeinsam gegessen. Einmal am Tag, wenn es der tosende Sturm vor dem Haus zulässt, geht Familie Unkel gemeinsam vor die Tür. "Manchmal versuchen wir dann etwas von der Hütte freizuschaufeln", sagt Theo.

Einen Lagerkoller gibt es im Wiesberghaus noch nicht, auch wenn niemand genau weiß, wie lange der Aufenthalt noch dauern wird. "Ich habe nur gehört, dass wir auf jeden Fall bis Samstag hierbleiben müssen", sagt der 17-Jährige. Es könnte aber auch länger dauern.

Sieben Tage ohne Flugwetter

Denn bis ein Hubschrauber das Wiesberghaus anfliegen kann, werden vermutlich sieben weitere Tage vergehen. Flugwetter ist erst für Mitte kommender Woche prognostiziert.

Bergretter müssten von der (derzeit geschlossenen) Bergstation der Krippenstein-Seilbahn zu Fuß über das Plateau zur Hütte gelangen. Bei mehr als drei Metern Schnee eine Mammutaufgabe. "Die Familie ist gut aufgehoben und wird bestens versorgt. Solange es keinen Notfall gibt, möchte ich bei diesen Verhältnissen niemanden raufschicken", sagt Dieter Eder, Leiter der Bergrettung Hallstatt. Zeit genug für Theo, sich langsam wieder auf die Schule einzustimmen.

Das sagen Experten

Eingeschneit: Muss jemand, der von den Schneemassen überrascht worden und eingeschneit ist, seinen Urlaub opfern? Ist er versichert?

Laut Ernst Stummer (Arbeiterkammer) zählt eine solche Situation als entschuldigte Dienstverhinderung. Man muss also keine Urlaubstage dafür opfern. Wichtig sei, den Arbeitgeber rechtzeitig zu informieren.

Die Leiterin des Konsumentenschutzes, Ulrike Weiß, fügt hinzu, dass die Kosten für die Extra-Übernachtungen im Hotel oder in der Skihütte selbst getragen werden müssen. Die Betreiber seien aber oft sehr entgegenkommend.

Beim Einsatz von Bergrettern gilt: Ist ein Verunglückter nicht zusatzversichert, muss er für die Suchaktion selbst aufkommen. Das kann teuer werden.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar atmos99 (915) 09.01.2019 00:50 Uhr Naja, über die Gjaidalm und via Skipiste ins Tal bei herrlichem Pulver ganz ohne Lawinengefahr wäre problemlos in weniger als 90 Minuten möglich



Mich würden meine Leut' in der Firma auslachen, wenn ich das als Grund meiner Absenz vorbringe. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema