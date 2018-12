Cobra-Einsatz nach familiärer Gewalt in Liebenau

"Der Beschuldigte war den Beamten wegen diverser Vorfälle in der Vergangenheit bekannt,

ebenso wussten sie, dass er mehrere Langwaffen besitzt. "



Mir fehlen die Worte. Die WUSSTEN das und auch das der amtsbekannt ist und

keiner kontrolliert den Typen?

Und oh Wunder: es wurden illegale Waffen gefunden.

Manchem denke ich dass die Polizei mit lasern in der 30er schon überfordert ist.