Bergsteiger am Dachstein vermisst: "Wir probieren alles"

GOSAU. Weiterhin keine Spur gibt es von jenem tschechischen Bergsteiger, der seit Samstag im Bereich der Adamekhütte auf dem Dachstein vermisst wird.

Die Lage ist ernst. Seit Sonntagvormittag suchen Bergrettung und Alpinpolizei am Dachstein nach einem 62-jährigen Bergsteiger aus Tschechien. Nach wie vor fehlt von dem Mann jede Spur. "Wir probieren derzeit alles. Zwei Spürhunde sind im Einsatz, 18 Bergretter suchen den Gletscher ab", sagt Dieter Eder, Ortstellenleiter der Bergrettung Hallstatt. Sonntagabend musste die Suche wegen der schlechten Witterungsbedingungen abgebrochen werden. "Heute kann der Hubschrauber fliegen. Seit acht Uhr ist er im Dauereinsatz und fliegt das Gelände ab", sagt Eder. Auch auf der Südseite des Dachsteins wird nach dem Vermissten gesucht.

Der Einsatz gestaltet sich so schwierig, weil die Anhaltspunkte fehlen.

Vermisster gilt als Einzelgänger

Der 62-jährige Mann war mit einer elfköpfigen Gruppe von der Adamekhütte, oberhalb der Gosauseen, in Richtung Dachstein aufgebrochen. In etwa 2200 Meter Seehöhe, wenige Meter oberhalb der Hütte, trennte er sich von seinen Bergkameraden, und schloss sich einer anderen Gruppe an, die er sogar führte. Das Wetter war schlecht: Graupelschauer, Regen, Wind und eine Sichtweite unter zehn Metern. Im Bereich des Torsteins bog er schließlich rechts ab und ging alleine weiter.

"Dass er die Gruppe verlässt, ist offenbar ganz normal. Das hat er in der Vergangenheit bereits öfter gemacht, ist dann aber immer wieder zu seinen Freunden zurückgekehrt", sagt Christoph Preimesberger, Leiter der Bergrettung Oberösterreich. Der Mann ist zwar ein erfahrener Bergsteiger und technisch versiert, gilt aber als Einzelgänger.

Während die beiden Gruppen am Samstag über den Westgrat den Gipfel des Dachsteins erreichten und zurück zur Adamekhütte abstiegen, kehrte der Mann diesmal nicht zurück.

