93 Ideen für Österreichs Weiterentwicklung

Seit 30 Jahren trifft sich eine Gruppe, rund um Österreichs ehemaligen Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und Gottfried Kneifel, Geschäftsführer der Initiative Wirtschaftsstandort OÖ (IWS), zum gemeinsamen Skifahren. Im vergangenen Winter sorgte bei den beiden Protagonisten eine "abendliche Diskussion" für den Anstoß eines gemeinsamen Projektes. Am Dienstag präsentierten nun Schüssel und Kneifel das Buch "Ideen, die geh'n!" in Linz.

Beiträge aus allen Bereichen

"In der Runde wurde viel gesudert und geraunzt", erinnert sich Gottfried Kneifel an jenen Abend in Lech zurück. Wolfgang Schüssel habe dann zum 75-jährigen Ennser gesagt: "Machen wir etwas Gescheites. Ein Buch mit Ideen, wie sich Österreich weiterentwickeln lässt."

Die Lektüre soll nicht kritisieren, sondern zu mehr Zuversicht und Positivität führen. 100 Personen wurden angeschrieben und 93 verfassten auch einen Beitrag. Darunter etwa Gabriel Felbermayr, Direktor des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung (WIFO) oder Hans Pum (ehemaliger Direktor des österreichischen Skiverbandes ÖSV). "Die Beiträge ziehen sich quer durch alle Bereiche", betont Kneifel, der wie Schüssel natürlich auch einen Beitrag verfasste und sich über einen "gelungenen Verkaufsstart" des Buches freut.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber