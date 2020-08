80-jährige Wanderin stürzte über steile Felswand in den Tod

Bei einer Wanderung im Weißenbachtal ist eine 80-jährige Grazerin ums Leben gekommen. Die Frau war mit ihrem Ehemann (80) und einer Bekannten bereits auf der Heimreise, als das Trio noch einen Zwischenstopp bei der Schlucht "Maria an der Klamm" einlegte, um die spektakulären Felswände zu besichtigen.

Doch auf dem Weg zum Aussichtspunkt rutschte die Pensionistin auf dem erdigen und mit Laub bedeckten Boden aus und stürzte 25 Meter über eine Felswand in den Weißenbach. Sie erlitt tödliche Kopfverletzungen. Der Notarzt konnte nicht mehr helfen.

Ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes kümmerte sich um den Ehemann und die 77 Jahre alte Bekannte.

Sturz in Gletscherspalte

Bei einer Bergtour auf dem Dachsteingletscher ist ein 64-jähriger Tourist aus der Slowakei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der Mann in eine Gletscherspalte. Seine Kameraden konnten ihn retten. Der 64-Jährige wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Schladming transportiert.

Laut Bergrettung Hallstatt handelte es sich um den ersten Spaltensturz am Dachsteingletscher in diesem Sommer. Die Slowaken waren laut Polizei gut ausgerüstet. Sie bezwangen am Mittwochvormittag den 2995 Meter hohen Gipfel. Beim Abstieg bildete die Gruppe zwei Seilschaften. Der 67-Jährige gehörte zu der Gruppe, die sich entschied, die breite Kluft nicht zu umgehen, sondern über sie zu springen. Eine Bergsteigerin rutschte aber aus und brachte den 67-Jährigen aus dem Gleichgewicht, der in die Spalte fiel.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.