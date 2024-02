7-Jähriger in Linzer Schwimmbad von zwei Badegästen wiederbelebt

Einem aufmerksamen Badegast ist es zu verdanken, dass gestern, Samstag, gegen 11 Uhr ein Kind im Linzer Schörgenhubbad gerettet werden konnte. Der sieben Jahre alte Bub aus dem Bezirk Perg trug keine Schwimmflügel und dürfte über eine Rutsche in das Schwimmbecken gelangt sein. Seine Eltern befanden sich in unmittelbarer Nähe. Als das Kind plötzlich nicht mehr auftauchte, tauchte der Badegast unter Wasser und holte den bereits bewusstlosen Buben an die Wasseroberfläche.

Mehr aus Oberösterreich: Tödlicher Kohlenmonoxid-Unfall in Pennewang

Der Mann hob das Kind aus dem Wasser und startete die Wiederbelebungsmaßnahmen. Eine weitere Frau, die den Unfall beobachtet hatte, eilte zu Hilfe, hieß es von der Polizei auf OÖN-Anfrage. Durch den beherzten Einsatz der beiden Badegäste kam der Siebenjährige rasch wieder zu Bewusstsein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Bub bereits ansprechbar, er wurde mit dem Notarzt zur weiteren medizinischen Versorgung ins Linzer Kepler Uniklinikum gebracht.

Weitere Meldungen:

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.