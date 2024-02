Gasbohrungen in Molln ohne Proteste gestartet

Die Gasprobebohrung in Molln wurde in der Nacht auf Samstag ohne Zwischenfälle gestartet

Noch in der Dunkelheit bei Schneefall konnte in den frühen Morgenstunden in Molln (Bezirk Kirchdorf) die Anlage vom Energieunternehmen ADX in Betrieb genommen werden. "Bis jetzt läuft alles zur besten Zufriedenheit und wir sind sehr froh, dass alles ohne Zwischenfälle verlaufen ist", sagt ADX-Sprecher Wilfried Seywald auf OÖN-Nachfrage. "Es ist ja auch historisch, schließlich gibt es keine anderen Gasbohrungen derzeit und wir sind zuversichtlich, dass wir etwas finden werden.