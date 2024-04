40. Zwillingstreffen in Braunau: Ein Zwilling kommt selten allein

Identisch gekleidet, dieselbe Frisur, dasselbe Lächeln: „Es ist schon eine sehr starke Beziehung, die uns verbindet. Wir haben zwar auch einen Bruder, aber das ist nicht dasselbe wie mit der Zwillingsschwester“, ist sich das Zwillingspaar Sonja und Sylvia Zach aus Oberbayern einig.

Bereits das 15. Jahr in Folge nehmen die beiden Frauen am Internationalen Zwillingstreffen teil: „Es fühlt sich immer an wie eine Familie, die zusammenkommt. Es sind auch schon viele Freundschaften zu anderen Zwillingspaaren entstanden.“

40-Jahr-Jubiläum

Vom 25. Mai bis 2. Juni werden etwa hundert Zwillingspaare beim diesjährigen Zwillingstreffen – beim 40-Jahr-Jubiläum – in Braunau erwartet. „Es haben sich auch heuer wieder sehr viele neue Zwillingspaare angemeldet. Viele gehören schon zu unseren Stammgästen“, sagt Max Strafinger, Organisator des Treffens.

„Es ist auch immer wieder schön zu sehen, dass auch Zwillingspaare aus der Schweiz und aus dem französischen Elsass zum Treffen anreisen“, sagt Georg Bachleitner, Geschäftsführer des Tourismusverbands s’Entdeckerviertel.

Weltrekord wird angestrebt

Neben Bogenschießen, Brauereiführung und zahlreichen kulinarischen Programmpunkten rundum Fronleichnam streben die Veranstalter in diesem Jahr auch einen Weltrekord an: „Wir wollen es mit der längsten Zwillingstafel in Braunau ins Guinness-Buch der Rekorde schaffen. So ein Treffen gibt es sonst nirgends und man muss sich einfach hohe Ziele stecken“, sagt Strafinger.

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger