23-jährige Pkw-Lenkerin angehalten: Drogentest positiv

Eine 23-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land lenkte am gestrigen Montag ihren Pkw auf der B1 Wiener Bundesstraße aus Richtung Marchtrenk kommend in Fahrtrichtung Linz. Bei der Kreuzung B1 mit dem Gärtnerweg, Gemeinde Hörsching, führte die Lenkerin ein Wendemanöver durch, bei welchem sie in die Kreuzung einfuhr obwohl die Ampel bereits gelb aufleuchtete.

Die Polizeistreife aus Hörsching nahm dies wahr und führte eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Dabei bemerkten die Polizisten eindeutige Symptome einer Suchtgiftbeeinträchtigung. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest ergab ein positives Ergebnis. Ein durchgeführter Alkovortest war negativ. Die klinische Untersuchung ergab die Beeinträchtigung durch Suchtgift und bestätigte die Fahruntauglichkeit der Lenkerin. Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Anzeige wird erstattet.

Lenker hatte gefälschten Führerschein

Bei mobilen Verkehrskontrollen wurden Polizisten am gestrigen Montag im Ortsgebiet von Mattighofen auf einen PKW aufmerksam. Nachdem der Lenker des Fahrzeuges das Blaulicht und die Anhaltezeichen durch die nachfahrende Zivilstreife anfangs ignorierte, konnten die Beamten im Zuge eines Überholvorganges den Lenker des PKW zum Anhalten auffordern.

Der 25-jährige rumänische Staatsbürger wurde von den Polizisten zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle aufgefordert und er zeigte dabei seinen ungarischen Führerschein vor. Die Beamten konnten an dem Dokument fehlende Sicherheitsmerkmale feststellen und gingen von einer Totalfälschung aus. Der Beschuldigte zeigte sich im Zuge der Vernehmung geständig, den ungarischen Führerschein in Ungarn gekauft zu haben.

Dass es sich dabei um eine Totalfälschung handelte, habe der 25-Jährige nicht bemerkt. Er wird bei der STA Ried im Innkreis angezeigt. Das Dokument wurde sichergestellt.