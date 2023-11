14-jähriger Ersthelfer: "Im Notfall zählt jede Sekunde"

Im Bereich der Haltestation Mozartkreuzung war der Mann ohnmächtig geworden und umgefallen. Der Jugendliche, der in Schleißheim bei Wels zu Hause ist, erkannte den Ernst der Lage sofort, während die anderen Fahrgäste nur zuschauten. "Ich habe gesehen, dass er nicht ansprechbar war, und habe daraufhin sofort telefonisch die Rettung und die Lenkerin der Straßenbahn alarmiert, denn im Notfall zählt jede Sekunde", sagte der Jugendliche den OÖN. Ein anderer Mann, der in die Straßenbahn einstieg, unterstützte ihn.

Kurze Zeit später war die Rettung da und konnte den Mann, der zwischenzeitlich wieder zu sich gekommen war, betreuen. Der Jugendliche, der in die Mittelschule Sattledt geht, war vom Hauptbahnhof Richtung Eishalle unterwegs. Denn dort trainiert Schatzlmayr im U15-Team der Steel Wings. Eishockeyprofi zu werden, ist sein Ziel. Da braucht er auch die Schnelligkeit, die er am Montag in Linz unter Beweis gestellt hat.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.