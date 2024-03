11 "Schaltjahrbabys" erblickten am Kepler Klinikum in Linz das Licht der Welt

Herzlich Willkommen auf der Welt, kleine Maria! Auch die Tochter der Linzer Gemeinderätin Abena Carty-Pinner wurde als eines von 11 Babys am 29. Februar 2024 am Kepler Universitätsklinikum geboren.

Was die Geburtenstatistik betrifft, war es ein ganz normaler Donnerstag: Im Schnitt kommen am Kepler Universitätsklinikum rund zehn Babys pro Tag auf die Welt, 11 waren es am 29. Februar 2024. Unter den frisch gebackenen Müttern ist auch die Linzer Gemeinderätin Abena Carty-Pinner, die sich über die Geburt ihrer Tochter Maria freut (Bild).

Die neuen Erdenbürger können zwar offiziell nur alle vier Jahre Geburtstag feiern, sind aber damit auch etwas Besonderes. Denn laut Statistik Austria feierten heuer österreichweit lediglich 186 vierjährige Kinder ihren "ersten richtigen" Geburtstag am Schalttag. Und auch insgesamt gibt es in Österreich lediglich 4.835 Personen, die an einem Schalttag geboren wurden – davon 897 in Oberösterreich.

Alle vier Jahre ist ein Schaltjahr, in dem der Kalender 366 Tage zählt. Auch 2024 hat der Februar daher nicht nur 28 Tage, sondern bekommt einen zusätzlichen 29. spendiert, um den Kalender und die Jahreszeiten wieder aufeinander abzustimmen. Das verhindert, dass in einigen hundert Jahren der Frühlingsanfang nicht schon im Jänner ist.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper